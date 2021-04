Calendario Final Four Eurolega basket 2021: programma, orari, date, tv, streaming

Final Four, Eurolega. Un connubio che quest’anno sarà a porte chiuse, in quel di Colonia, in Germania, ma che mette comunque i brividi per l’importanza che ha anche solo entrare in un simile club di squadre per importanza. Ma il format ha una storia lunga, davvero lunga ormai.

Tolti due esperimenti nel 1966 e 1967, il format delle Final Four ha iniziato a prendere piede fin dal 1988, anno che è peraltro stato quello dell’ultimo trionfo di Milano, all’epoca targata Tracer. L’unico altro successo italiano in una Final Four è datato 1998, con la Virtus Bologna targata Kinder (nel 2001, va ricordato, lo sdoppiamento Suproleague-Eurolega portò da un lato alla Final Four e dall’altro a una finale su cinque gare, ed è per questo che le V nere, di due Euroleghe, ne hanno vinta una sola con il format di cui parliamo). L’anno scorso, com’è noto, non si è disputata: l’ultima, dunque, è quella di Vitoria-Gasteiz vinta dal CSKA Mosca sull’Anadolu Efes in finale.

Le Final Four di Eurolega per il 2021 si disputeranno a Colonia venerdì 28 e domenica 30 maggio. La copertura televisiva sarà presumibilmente appannaggio di Eurosport con i suoi canali e la piattaforma streaming Eurosport Player, oltre che dell’altra piattaforma streaming Discovery Plus.

FINAL FOUR 2021 EUROLEGA: CALENDARIO

VENERDÌ 28 MAGGIO

Semifinali

DOMENICA 30 MAGGIO

Finali (3° e 1° posto)

FINAL FOUR 2021 EUROLEGA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport (da confermare)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e Discovery Plus

