Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, torna oggi – martedì 13 aprile 2021 – la Champions League 2020/2021, con la prima parte del programma relativo ai match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/2021.

Saranno due i match in agenda, entrambi calcio d’inizio fissato per le ore 21: l’imperdibile PSG-Bayern Monaco, sfida nella quale i francesi partiranno in vantaggio per effetto del 2-3 a loro favore maturato in Germania, e Chelsea-Porto, match che vede gli inglesi favoriti dopo lo 0-2 dell’andata, anche se bisognerà fare attenzione a questa sfida, dal momento che si giocherà nuovamente sul campo neutro di Siviglia. Andiamo a vedere di seguito, programma, orari e tv delle gare.

Calendario Champions League oggi: orari 13 aprile, tv, programma, streaming

Martedì 13 aprile 2021

PSG-Bayern Monaco 21:00 | Diretta tv su Canale 5 e su Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go, Now Tv e Mediaset Play

Chelsea-Porto 21:00 | Diretta tv su Sky Sport Football (203) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Opzione DIRETTA GOL 21:00 | Diretta tv su Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: LaPresse