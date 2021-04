Calcio, José Mourinho esonerato dal Tottenham: addio amaro per il tecnico portoghese

E’ finita l’avventura del tecnico portoghese José Mourinho sulla panchina del Tottenham. L’allenatore lusitano aveva accettato l’incarico di gestire la compagine inglese nel 2019 e, dopo aver ottenuto dei buoni risultati, gli score non hanno sorriso all’ex mister dell’Inter.

Attualmente gli Spurs sono a 24 punti dal Manchester City primo in classifica, mentre in Europa League è arrivata una cocente eliminazione per mano della Dinamo Zagabria

Per questo si è arrivati a un punto di non ritorno e per Mou si tratta del secondo esonero consecutivo negli ultimi tre anni, ricordando la storia terminata non nel migliore dei modi con il Manchester United. Si è in attesa solo dell’ufficialità anche se tutti gli organi di stampa danno per scontata la notizia.

A stupire, in questo caso, sono un po’ le tempistiche, visto che tra due giorni vi sarà il match contro il Southampton in campionato e fra 6 la finale di Carbao Cup contro il City.

