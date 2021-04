Basket, i migliori italiani della 28ma giornata di Serie A. Tonut lancia Venezia, Mian affonda Brindisi

Si è disputato nel weekend il ventottesimo turno del massimo campionato italiano di basket e sui parquet nazionali si sono vissute sfide attesissime, ma anche colpi di scena che ribaltano la classifica. E tra i protagonisti di giornata ci sono tanti italiani che si sono messi in luce.

Nel big match di giornata l’Olimpia Milano ha superato la Virtus Bologna e in casa biancorossa a mettersi in luce sono stati soprattutto gli stranieri, con un incredibile Shields, coadiuvato dal solito LeDay. Nonostante la sconfitta, invece, in casa emiliana a reggere l’urto dell’Olimpia e a provare a rimettere le V Nere in carreggiata è stato ancora una volta Marco Belinelli, che si conferma in un ottimo stato di forma con 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

Altro azzurro che non ha bisogno di conferme, ma che le offre in ogni occasione è Marco Spissu, che ha lanciato la sua Dinamo Sassari sul campo di Brescia con due triple a freddo nei primi 60 secondi di partita e dando fin da subito lo strappo che poi i sardi hanno sfruttato per vincere il match. La corsa playoff di Trieste ha subito una forte accelerata nel fine settimana con la netta vittoria sulla diretta concorrente Pesaro e protagonista in campo è stato Davide Alviti, autore di 24 punti, ma soprattutto di un fantastico 6/10 da oltre l’arco, dando un contributo fondamentale al successo triestino.

La Reyer Venezia vince e consolida il quarto posto in classifica nel match contro la Fortitudo Bologna, sempre più in crisi, e lo fa con uno Stefano Tonut che non delude e chiude la sua partita con 26 punti, miglior marcatore dei suoi, e anche 6 rimbalzi difensivi. Colpaccio importantissimo in chiave salvezza per Varese che vince sul campo di Treviso e tra i protagonisti c’è Michele Ruzzier, che oltre a 11 punti, figli di un 5/6 da due punti, è fondamentale soprattutto grazie ai 9 assist che lanciano i lombardi al successo.

Sempre in chiave salvezza, vittoria in extremis ma che vale un buona fetta di permanenza nel massimo campionato per l’Unahotels Reggio Emilia che vince 71-72 in casa di Cantù, con i lombardi che così restano da soli in ultima posizione. E se nell’ultimo quarto coach Caja si affida a un quintetto tutto straniero, gli emiliani hanno iniziato bene il match anche grazie al contributo di un buonissimo Filippo Baldi Rossi, decisivo nello strappo iniziale.

Infine, cade a sorpresa Brindisi e cede la vetta della classifica e lo fa in casa contro Cremona che con questo successo è certo della salvezza. E protagonista della vittoria dei lombardi è Fabio Mian, top scorer con 22 punti, con la guardia/ala che è scatenato da oltre l’arco, da dove tenta il bersaglio ben 17 volte, trovando la retina 6 volte, per 18 punti decisivi, ma soprattutto che marca 19 dei 22 punti nel primo tempo, quello che lancia Cremona al successo.

Credits: Ciamillo