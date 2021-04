La città di Roma ospiterà le partite previste per gli Europei 2021 di calcio: la conferma, secondo quanto riportato da RaiSport, arriva direttamente dall’UEFA, che ritiene la Città Eterna pienamente confermata quale sede del torneo dopo le rassicurazioni giunte ieri dal Governo italiano.

Questa la nota dell’UEFA: “La UEFA ha ricevuto oggi dalla Federcalcio italiana la conferma da parte del Governo italiano che le partite di Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si svolgeranno con gli spettatori. Le autorità hanno garantito che lo stadio sarà riempito almeno per il 25% della capacità. Di conseguenza, la UEFA ritiene che la Roma sia pienamente confermata come sede del torneo“.

Nel comunicato del massimo organismo del calcio continentale c’è spazio anche per un appello ai tifosi: “Dovranno tenere presente che non saranno concesse esenzioni, per eventuali restrizioni di viaggio in vigore, per le persone che arrivano da fuori Italia“.

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com