Calcio, Europa League: i risultati di oggi. Arsenal travolgente, convincono anche Villareal e Manchester United

Serata di grandi emozioni in giro per il Vecchio Continente, con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League che sono andate in archivio scremando ulteriormente il novero delle squadre ancora in lizza per il titolo. L’unico doppio confronto rimasto incerto fino alla fine è stato quello tra Roma e Ajax, mentre negli altri tre non ci sono state grandi sorprese e tutte le favorite hanno centrato agevolmente il pass per le semifinali.

Copertina di giornata per l’Arsenal di Mikel Arteta, che demolisce in trasferta lo Slavia Praga con il punteggio di 4-0 conquistando la qualificazione per la semifinale. Dopo l’1-1 casalingo dell’andata, quest’oggi i londinesi hanno chiuso i conti già nel primo tempo con i gol di Pepe, Lacazette e Saka (dal 18′ al 24′), per poi arrotondare lo score conclusivo nella ripresa con la seconda marcatura personale di Lacazette al 77′.

Il club inglese se la vedrà in semifinale con gli spagnoli del Villareal, capaci di eliminare la Dinamo Zagabria con un doppio successo di misura tra andata e ritorno. Il Sottomarino Giallo, dopo l’1-0 dell’andata in Croazia, si è imposto anche questa sera tra le mura amiche del Estadio de la Ceramica per 2-1 grazie ai gol di Alcacer e Moreno. Inutile nella ripresa la rete della bandiera di Orsic, che ha reso almeno il passivo totale meno pesante.

Nella parte alta del tabellone il Manchester United ha rispettato il pronostico della vigilia, rifilando un altro 2-0 agli spagnoli del Granada e centrando la qualificazione per la semifinale della seconda coppa continentale per club. I Red Devils hanno indirizzato subito il match di ritorno sui propri binari, sbloccando la sfida al 6′ con Cavani, per poi raddoppiare praticamente al 90′ con l’autogol di Vallejo.

Gli inglesi affronteranno al prossimo turno la Roma di Paulo Fonseca, che ha avuto la meglio per un’incollatura nel doppio confronto con l’Ajax di Ten Hag. L’ultima squadra italiana impegnata nelle coppe europee è stata in grado di gestire ottimamente il 2-1 dell’andata, pareggiando per 1-1 il match di ritorno in casa e tenendo in vita il sogno di vincere la coppa e qualificarsi per la prossima Champions League.

