Volano gli stracci. Dopo il fallimento della Superlega, le fratture ci sono tra i club dissidenti e l’UEFA, in particolare tra Aleksander Ceferin e Andrea Agnelli.

In un’intervista concessa al media sloveno 24ur, Ceferin si è tolto qualche sassolino, come si suol dire: “Io troppo ingenuo alle promesse di Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo che bugiardo“, così si è espresso il n.1 della UEFA, precisando anche: “Quando l’ho sentito? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero, che erano “stronzate”, che era tutto inventato. Gli ho detto che se era così avremmo potuto uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto: ‘Perfetto, prepara una bozza’. Quando l’ha vista ha detto che non gli piaceva molto la bozza, che l’avrebbe cambiata un po’ e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono“.

Ceferin, da questo punto di vista, ha dato una chiave di lettura precisa: “Secondo me, non c’è mai stata una Super League. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, che non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in Europa, della sua tradizione e cultura. Ci hanno tutti sottovalutato. È tipico delle persone che sono per lo più circondate da chi annuisce e dice loro di essere il migliore, il più bello e il più intelligente. Probabilmente hanno sottovalutato me e l’intera situazione, mi sorprende che non sapessero in quale situazione si trovassero. Ma ora mi aspetto che in futuro nessuno nel mondo del calcio mi sottovaluti“.

Tuttavia le porte della UEFA potrebbero comunque essere aperte ai “dissidenti” con una precisazione: “Di certo non avrò mai più un rapporto personale con certe persone“.

Foto: LaPresse