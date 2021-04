Dopo 48 ore di grande caos, tutto rientrato? Chissà. Sembra però che la bufera abbattutasi sul mondo del calcio si sia placata, almeno per il momento. La sospensione del progetto “Super Lega” e le scuse di alcuni club che avevano annunciato di farne parte hanno gettato acqua sul fuoco.

In questo contesto, il presidente della UEFA Alexander Ceferin ha commentato la notizia delle compagine ritiratesi dal progetto con soddisfazione, come ovvio che sia dal suo punto di vista: “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo. La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l’unità di cui godeva prima questo sport“.

E quindi via al compromesso? Parrebbero esserci i presupposti. In sostanza, la sensazione è che la mossa dei grossi club dissidenti sia stata quella di “smuovere le acque” e sondare il terreno. Tuttavia, l’esposizione mediatica da parte di alcuni dirigenti, come Andrea Agnelli e Florentino Perez, è stata tale che la loro credibilità abbia subito un duro colpo per come la vicenda si è sviluppata.

Si è dunque in attesa delle prossime “puntate” anche perché l’oggettivo problema del rapporto tra costi e ricavi è una realtà.

Foto: LaPresse