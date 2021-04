La Nazionale italiana di calcio a 5 ha chiuso il proprio percorso nelle qualificazioni agli Europei del 2022. Dopo la sconfitta “indolore” in Belgio, la compagine allenata da Massimiliano Bellarte si è imposta a Prato nell’ultimo match di queste “quali” contro il Montenegro, fanalino di coda del Gruppo 7, per 2-0. Le realizzazioni di Gaio al 2’38” e di Fantecele al 36’35” hanno regalato il quinto successo in sei match disputati alla formazione tricolore, che aveva staccato il biglietto per la fase finale nei Paesi Bassi con due partite d’anticipo.

Bellarte, in questo incontro, ha voluto fare diverse rotazioni, per mettere alla prova soprattutto i giocatori che non hanno avuto troppo spazio nei match precedenti. La Nazionale ha iniziato con Molitierno tra i pali, mentre i quattro uomini di movimento erano Cesaroni, Musumeci (capitano), Murilo e Gaio. L’Italia ha fin da subito impostato una partita d’attacco, sbloccando il risultato con Gaio al 2’38” al termine di un’ottima manovra. Gli uomini di Bellarte hanno continuato a spingere, ma è mancata concretezza negli ultimi metri, aspetto che di fatto non ha consentito agli azzurri di trovare la via della rete con facilità.

Non a caso il raddoppio è arrivato solo al 36’36” con Fantecele, capace di trovare un pertugio nella difesa montenegrina e di infilare Djurkovic. Un test, comunque, importante per verificare la condizione di alcuni volti nuovi, in vista di quel che sarà.

Come detto dal CT, vincere aiuta a vincere e questo concetto non può che essere rafforzato da una fase a gironi conclusa in prima posizione e con un successo pur non brillantissimo nell’ultima sfida in programma.

Credit: Figc