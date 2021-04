Boxe, Mondiali Youth 2021: via alla rassegna in Polonia. Passano Baldassi e Golino, Caccamo fuori

Si sono aperti quest’oggi i Mondiali Youth 2021 di boxe, in scena a Kielce, in Polonia, fino al 23 aprile. Sono stati in particolare tre dei quindici giovani pugili italiani a salire sul ring in questa prima giornata, ancora ben lontana dall’assegnare le medaglie: in questa fattispecie saranno gli ultimi due giorni quelli rilevanti.

Nei sedicesimi dei 56 kg maschili passa Michele Baldassi, che batte per 5-0 il polacco Marcel Materla e se la vedrà nel pomeriggio di sabato 17 con il giapponese Arashi Kajihara, che ha usufruito di un bye in tabellone.

In campo femminile, invece, sorride Giorgia Golino nei sedicesimi dei 60 kg, con il successo per 5-0 su un’altra polacca, Izabela Rozkoszek: di fatto questo combattimento si rivela uno “spareggio d’ingresso” per un tabellone tutto già allineato agli ottavi, dove l’azzurra sfiderà la kazaka Zhuldyz Shayakhmetova.

Infine, nei 54 kg e sempre a livello di sedicesimi, Michela Caccamo deve arrendersi per 1-4 alla thailandese Noppaket Srisawas: il contingente azzurro si riduce dunque a 14 con questa prima sconfitta.

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com