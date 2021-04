Boxe, Michael Magnesi: “Voglio Valdez, anche domani”

Una vittoria rapidissima, 47 secondi. Michael Magnesi si è preso così la conferma dello status di Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma, lasciando durare il sudafricano Khanyile Bulana, in pratica, il tempo di un battito di ciglia. Potrebbe essere il pass per gli States, oppure ancora no, ma intanto è sua la soddisfazione a Zagarolo.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai2: “Non mi aspettavo 47 secondi. Mi aspettavo che finisse veloce ma non così. Ci eravamo prefissati massimo 4-5 round, ma così è sconcertante. Nel ring non ci sono scusanti. Puoi parlare quanto vuoi, ma poi vai sul ring“.

E sul prossimo futuro: “Adesso si va in America, non vedo l’ora, aspetto con ansia questa telefonata“.

Parlando invece del combattimento: “Abbiamo preparato questo colpo perché lui uscendo sulla sinistra usciva con le mani basse. Fortunatamente è riuscito subito al primo round. La vittoria è la cosa più importante. Certo qualche round in più sarebbe stato bello, erano tre mesi che mi preparavo. Finirlo subito è bene, ma durare un po’ di più sarebbe stato bello“.

Sugli sparring pesi leggeri in fase di avvicinamento: “Nella preparazione gli sparring del mio peso è difficile trovarli in Italia. Non sono tantissimi. E’ una cosa un po’ più casuale“.

Sulle prospettive americane, se non nel prossimo futuro, quantomeno in quello delle speranze: “Oscar Valdez sì, davvero voglio affrontarlo. Anche domani“.

Un po’ di nostalgia: “Oggi mi sono fatto una passeggiata nel paese, a Cave, per tornare alle origini, anche se adesso sono a Civitavecchia con mia moglie la maggior parte del tempo. E’ un mio rituale passare a Cave prima dei match“.

Di nuovo prospettive: “Adesso stiamo aspettando la proposta dall’America, vediamo cosa mi dicono. Se dobbiamo andare subito lì, andremo lì. Se potremo fare un’altra difesa qui, la faremo qui“.

