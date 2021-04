47 secondi sono stati pochi, anche troppo, per Michael Magnesi. Il pugile laziale forse non l’avrebbe voluta così, la vittoria di conferma della cintura mondiale IBO, ma così è andata. Adesso arrivano le prospettive verso un altro mondo, quello di là dall’Oceano.

Gli Stati Uniti erano una prospettiva già ben nota fin dalle giornate precedenti il combattimento iridato, ma hanno preso ancor più forza con il successo più veloce di un lampo sul sudafricano Khanyile Bulana, avversario molto meno consistente di Patrick Kinigamazi nella chiave di questo confronto che ha riconfermato l’italiano Campione del Mondo IBO dei superpiuma.

Lo stesso Magnesi, ai microfoni della Rai, ha spiegato la situazione: nella sostanza, ove un prossimo domani dovessero esserci le condizioni e soprattutto dovesse arrivare una chiamata, l’Oceano verrebbe tranquillamente varcato, altrimenti ci sarà la possibilità di effettuare una seconda difesa mondiale in terra italiana, magari con il pubblico.

E l’obiettivo sarebbe anche importante: quello del campione WBC, Oscar Valdez. Il messicano, però, a una prima lettura al momento parrebbe idea un po’ più in là delle attuali possibilità di Magnesi. L’avventura da intraprendere per l’iridato azzurro e il suo promoter Davide Buccioni sarà di quelle ardue, ma di certo non impossibili.

Del resto, ormai “Lone Wolf” in Europa troppo da dimostrare non ha. Il migliore sul continente è lui, e lo testimoniano anche le classifiche. Ora può sedersi, se non da pari a pari, quantomeno senza timori verso sostanzialmente nessuno. Al momento la situazione in termini di superpiuma è questa: Oscar Valdez è campione WBC, l’americano Gervonta Davis è iridato WBA Super, il venezuelano Roger Gutierrez detiene il titolo WBA Regular, lo statunitense Jamel Herring è titolato WBO, mentre è vacante la cintura IBF. Dove andrà Magnesi non si sa, ma è certo che sta iniziando l’assalto a un nuovo mondo.

Foto LM-LPS/Renato Olimpio