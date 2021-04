Boxe, Floyd Mayweather torna a combattere! Sfida allo youtube Logan Paul il 6 giugno

Floyd Mayweather affronterà Logan Paul il prossimo 6 giugno. Il ribattezzato The Money tornerà sul ring all’Hard Rock Stadium di Miami (USA) e incrocerà i guantoni con uno youtuber. Si tratta del recupero della contesa originariamente prevista il 28 febbraoi a Tokyo e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Il Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (l’ultima tra i welter) è stato lo sportivo più ricco dell’ultimo decennio e ha dato vita ad alcuni incontri leggendari come quelli contro Manny Pacquiao e Canelo Alvarez.

L’ultimo incontro ufficiale risale però al 2015, quando difese le cinture iridate WBA e WBC contro il connazionale Andre Berto. Nel 2017 si prestò a un incontro d’esibizione contro l’irlandese Conor McGregor, fuoriclasse delle arti marziali miste. Chiuse la sua carriera da imbattuto, con 50 vittorie (di cui 27 per ko) in altrettanti incontri disputati. A Capodanno del 2018 si cimentò poi in un’altra esibizione, non riconosciuta a livello statistico, contro il kickboxer giapponese Tenshin Nasukawa (successo in poco più di un minuto).

Floyd Mayweather tornerà a combatterre a 44 anni e lo farà in un incontro dall’enorme interesse mediatico, sicuramente condito da una lauta borsa economica. Ma chi sarà il suo avversario? Logan Paul è un 26enne americano che vanta più di 22 milioni di followers su YouTube. In poche parole: è un influencer con una visibilità enorme su questa piattaforma e che in carriera ha disputato un solo incontro di boxe. Nel novembre 2019 incrociò Ksi, un altro grande youtuber e suo acerrimo rivale in ambito multimediale. Va segnalato che Paul ha più volte punzecchiato Mayweather negli ultimi mesi, dunque sicuramente ci sarà astio tra i due contendenti, anche se lo spettacolo tecnico non sarà certamente dei migliori.

A causa della grande differenza di peso (Paul è un mediomassimo e pesa circa 90 kg, mentre The Money nel combattimento con Conor McGregor del 2018 si presentò con un peso di 68 kg), l’incontro viene catalogato come semplice esibizione.

Il ribattezzato TBE (“The Best Ever”, il migliore di sempre) è stato più volte al centro della cronaca negli ultimi mesi: a marzo 2020 venne trovata morta in auto la ex moglie Josie Harris (mamma dei suoi tre figli), successivamente la figlia 19enne Iyanna venne arrestata con l’accusa di avere pugnalato una donna e a maggio egli stesso era finito in un vortice di polemiche per aver partecipato a una festa in piscina senza aver indossato la mascherina. Nel corso della sua carriera vanta anche la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996.

