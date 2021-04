Fabio Turchi vuole conquistare la cintura dell’Unione Europea dei pesi massimi leggeri e questa sera (attorno alle ore 23.00) partirà con i favori del pronostico contro il francese Dylan Bregeon. Il toscano vuole illuminare l’Allianz Cloud nel main event della Milano Boxing Night e ha tutte le carte in regola per imporsi e mettere le mani sul titolo vacante, che proietterebbe nuovamente il ribattezzato Stone Crusher ai piani nobili di questa categoria. Il 27enne ha combattuto per l’ultima volta lo scorso 23 ottobre, quando regolò Nikolajs Grisunins con verdetto unanime e si impossessò del titolo internazionale IBF. Ormai sembra essere definitivamente alle spalle la discussa sconfitta per split decision subita l’11 ottobre 2019 per mano di Tommy McCarthy, quando non riuscì a difendere l’internazionale WBC per la quarta volta.

Guarda in streaming live la Milano Boxing Night su DAZN

Il nativo di Firenze, che vanta un record di 18 vittorie (13 per ko) e 1 sola sconfitta, incrocerà i guantoni col coetaneo Dylan Bregeon. Il transalpino è imbattuto (11 affermazioni di cui tre prima del limite e un pareggio) e non ha mai combattuto per titoli internazionali, al momento è semplicemente Campione di Francia (titolo difeso per l’ultima volta lo scorso 31 gennaio contro Olivier Vautrain) e non sembra avere grandissime doti. Sembra un ostacolo tutt’altro che insormontabile per il nostro Fabio Turchi, che dovrà cercare di imporsi in maniera netta per convincere chi di dovere a garantirgli un match più blasonato nel prossimo futuro.

Si combatterà sulla distanza delle 12 riprese, per quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio bivio della carriera del pugile italiano: una sconfitta lo estrometterebbe dal giro che conta, un successo potrebbe anche garantirgli una rivincita con McCarthy, il quale nel frattempo è diventato Campione d’Europa dei massimi leggeri.

Fabio Turchi è apparso sicuro dei propri mezzi in conferenza stampa: “La vittoria su Nikolajs Grisunis ha riportato il morale alto dopo la sconfitta con Tommy McCarthy. Voglio vincere la cintura dell’Unione Europea. Sicuramente Bregeon è un buon pugile e lo rispetto. È un ulteriore scalino che devo superare. In questi mesi di lavoro credo di essere cresciuto pugilisticamente, di aver arricchito il mio repertorio e questo si vedrà sul ring. Dylan è poco più alto di me, ma sono abituato a combattere contro pugili più alti. Mi adatterò al suo stile e saprò prendere le opportune contromisure. Che vinca il migliore e quindi ovviamente io“. Più sintetico Dylan Bregeon: “Mi piace molto lo stile di Fabio e sarà un bel match. Che vinca il migliore“.