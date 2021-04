Venerdì e sabato l’Italia si giocherà l’accesso alle qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup del 2022, la coppa che una volta era nominata Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che vede la squadra azzurra partire con i favori del pronostico dopo le assenze che hanno colpito la selezione rumena.

Simona Halep e Patricia Maria Tig hanno deciso di non giocare il playoff contro l’Italia. Soprattutto la non presenza della numero tre del mondo cambia completamente il pronostico della vigilia. La capitana giocatrice Monica Niculescu, infatti, avrà a disposizione solamente giocatrici oltre la centesima posizione della classifica mondiale.

La Romania non potrà contare oltre su Halep e Tig anche su Irina Camelia Begu, Sorana Cirstea ed Ana Bogdan, tre giocatrici che avrebbero potuto complicare i piani delle italiane. Ci saranno, invece, Irina Bara e Mihaela Buzarnescu, che occupano rispettivamente la posizione numero 132 e 137 del ranking WTA. La quarta selezionata Elena Gabriela Ruse, attuale numero 173 del mondo, con ovviamente Niculescu che potrebbe scendere in campo magari nel doppio.

E’ chiaro che il playoff per l’Italia cambia ora completamente prospettiva e le azzurre si trovano dall’essere sicure sfavorite a partire con i favori del pronostico, nonostante il cemento indoor non sia la superficie preferita dalle italiane. A Tathiana Garbin mancherà un’arma importante come Camila Giorgi, ma potrà sempre contare su Martina Trevisan, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Soprattutto quest’ultima potrebbe essere chiamata in causa in singolare sia il venerdì sia il sabato, visto che si adatta meglio al cemento rispetto a Paolini e Trevisan. Garbin dovrà essere brava a scegliere le migliori per una sfida che a questo punto va vinta per riportare un po’ di serenità in un ambiente come il tennis femminile che sta soffrendo nelle ultime stagioni.

