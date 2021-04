Billie Jean King Cup 2021, i risultati della prima giornata dei play-off. Olanda-Cina 1-1, Ucraina in vantaggio sul Giappone

E’ andata in archivio la prima giornata dedicata ai play-off della Billie Jean King Cup, competizione a squadra di tennis femminile che ha preso il posto della Fed Cup. Oltre a Italia-Romania (2-0), altri sette confronti sono andati in scena in questa prima giornata.

A Bytom, in Polonia, la selezione di casa e il Brasile sono sull’1-1: alla vittoria della polacca Magdalena Frech (6-4 6-3 contro la brasiliana Carolina Meligeni Rodrigues Alves), ha risposto Laura Pigossi, impostasi per 7-6 (9) 3-6 6-2 contro Urszula Radwańska. A Londra, la Gran Bretagna guida sul 2-0 la sfida contro il Messico: vittorie di Katie Boulter (7-5 6-0 contro Marcela Zacarias) e di Heather Watson (7-5 6-1 contro Giuliana Olmos).

A Kraljevo, la Serbia è sotto 2-0 contro il Canada. Le nordamericane si sono aggiudicate i due singolari con Rebecca Marino (6-4 7-6 (6) contro Nina Stojanovic) e Leylah Annie Fernandez (a segno per 7-5 4-6 6-4 contro Olga Danilovic).Lettonia avanti 2-0 contro l’India con i successi di Anastasija Sevastova (6-4 6-0 contor Karman Kaur Thandi) e di Jelena Ostapenko (6-2 5-7 7-5 contro Ankita Raina). Argentina e Kazakistan hanno terminato il primo giorno di match sull’1-1 a Cordoba: Nadia Podoroska è stata sconfitta da Yulia Putintseva per 2-6 6-4 6-0, mentre Maria Lourdes Carles ha sconfitto per 6-4 3-6 6-0 Elena Rybakina.

Sull’1-1 il confronto di ‘s-Hertogenbosch tra Olanda e Cina: Kiki Bertens ha battuto facilmente per 6-2 6-0 Xinyu Wang, Arantxa Rus ha ceduto al cospetto di Xiyu Wang 6-1 3-6 6-2. A chiosa, a Chornomorsk (Ucraina), il Giappone privo di Naomi Osaka è sotto contro la selezione di casa: Elina Svitolina ha confermato i favori del pronostico, superando per 6-3 6-2 Chihiro Muramatsu, mentre Marta Kostyuk ha fatto la voce grossa contro Yuki Naito per 6-3 6-3.

Foto: LaPresse