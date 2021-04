Berrettini-Daniel, semifinale ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Taro Daniel nella semifinale del torneo ATP 250 di Belgrado. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio/prima serata di sabato 24 aprile, il tennista italiano partirà con i favori del pronostico contro l’avversario giapponese. Il romano, numero 10 al mondo, se la dovrà vedere contro il numero 126 del ranking ATP: in palio l’accesso alla finale, da giocare probabilmente contro il padrone di casa Novak Djokovic, attuale numero 1 al mondo.

I due giocatori si daranno battaglia sulla terra rossa del campo centrale. Il programma sarà aperto alle ore 15.00 dalla finale di doppio (Ariel Behar/Gonzalo Escobar vs Ivan Sabanov/Matej Sabanov), poi non prima delle ore 17.00 l’idolo di casa incrocerà il russo Aslan Karatsev e dunque a seguire toccherà al nostro portacolori. Berrettini ha avuto la meglio su Cecchinato e Krajinovic nei turni precedenti, mentre Taniel si è imposto da lucky loser su Sousa Millman e Delbonis.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Matteo Berrettini-Taro Daniel, semifinale del torneo ATP 250 di Belgrado. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-DANIEL, SEMIFINALE ATP BELGRADO: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 24 APRILE:

Terzo incontro dalle ore 15.00 Matteo Berrettini vs Taro Daniel

In precedenza: alle ore 15.00 Ariel Behar/Gonzalo Escobar vs Ivan Sabanov/Matej Sabanov, non prima delle ore 17.00 Novak Djokovic vs Aslan Karatsev, a seguire l’incontro di Berrettini

BERRETTINI-DANIEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse