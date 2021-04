Potrebbe essere un derby italiano a decidere quale coppia fra le due azzurre iscritte alle qualificazioni del terzo torneo 4 stelle di Cancun si qualificherà per il tabellone principale.

Sono infatti in rotta di collisione la coppia Windisch/Cottafava che ha già superato grazie ad un Bye il primo turno delle qualificazioni e l’altra coppia italiana, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che alle 20 affronterà i britannici Bello/Bello, coppia giovane, di origine argentina che vanta come miglior risultato un terzo posto nel torneo 1 stella di Rubavu in Rwanda ad agosto del 2019 e a Cancun è sempre uscita al primo turno delle qualificazioni finora.

La sfida tra la vincente di Bello/Bello e Windisch/Cottafava è in programma per mezzanotte. Nel tabellone principale sono già presenti gli azzurri Rossi/Carambula mentre Lupo/Nicolai hanno già lasciato Cancun e sono tornati in Italia dove prepareranno gli appuntamenti estivi.

Primo turno qualificazioni uomini: Krattiger/Breer (SUI)-Bye, Blanco/Garcia (GUA)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS), Pedro Solberg/Arthur (BRA)-Flores/Pepe (ESA), Fañe/Henriquez (VEN)-Åhman/Hellvig (SWE), Windisch/Cottafava (ITA)-Bye, Bello/Bello (ENG)-Abbiati/Andreatta (ITA), Plantinga/Nusbaum (CAN)-Hoey/MacNeil (CAN), Bye-Huber/Dressler (AUT), Azaad/Capogrosso (ARG)-Bye, Ringøen/Solhaug (NOR)-O’Dea/O’Dea (NZL), Boermans/de Groot (NED)-Cardenas/Espinoza (MEX), Bye-Rudol/Szalankiewicz (POL), Schalk/Brunner (USA)-Bye, Faiga/Ohana (ISR)-Métral/Haussener (SUI), Mora/Lopez (NCA)-Brinck/Thomsen (DEN), Bye-Guto/Arthur (BRA)

Primo turno qualificazioni donne: Barbara/Carol (BRA)-Bye, Helland-Hansen/Hjortland (NOR)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI), Bocharova/Ganenko (RUS)-Sakurako/Suzuki (JPN) 2-1 (18-21, 21-17, 15-13), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 0-2 (12-21, 14-21), Van Iersel/Ypma (NED)-Cruz/Cortes (MEX) 2-0 (21-12, 21-16), Caluori/Lutz (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), Schoon/Stam (NED)-Ishitsubo/Shiba (JPN), Bye-Lidy/Sanchez (CUB), Bieneck/Schneider (GER)-Bye, van Driel/van Driel (NED)-Diana/Yuly (COL), Gordon/Marcelle (CAN)-Andrea/Gorda (COL), Albarran/Gutierrez (MEX)-Kubickova/Kvapilova (CZE), Placette/Richard (FRA)-Lunde/Olimstad (NOR), Dave/Starikov (ISR)-Leila/Maylen (CUB), Vieira/Chamereau (FRA)-Agudo/Gabi (VEN), Bye-Claes/Sponcil (USA).

Foto Fivb