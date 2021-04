Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Ancora Cherif/Ahmed sulla strada degli azzurri. Tante assenze, pronostico apertissimo

Scattano questa sera le sfide del tabellone principale del terzo torneo 4 stelle di Cancun, terz’ultimo appuntamento di questa portata valido per il ranking di qualificazione olimpica. Due le coppie azzurre inserite nel tabellone principale, Rossi/Carambula, entrati dopo il quarto posto di lunedì scorso, nelle prime quindici posizioni del ranking olimpico ma costretti a mettere altro fieno in cascina per dormire sonni tranquilli ed essere presenti a Tokyo 2021 e Abbiati/Andreatta che hanno superato le qualificazioni di ieri.

La coppia azzurra allenata da Andrea Raffaelli occupa oggi l’ultima posizione utile per qualificarsi ai Giochi ma la situazione è estremamente fluida e si preannuncia una volata all’ultimo respiro per accaparrarsi gli ultimi posto disponibili. Rossi/Carambula hanno il vantaggio di poter scartare un 41mo posto, un 25mo e un 17mo posto, per cui dagli ottavi di finale in su, nei prossimi tornei, possono conquistare nuovi punti per la classifica di qualificazione olimpica. Le coppie da tenere d’occhio maggiormente nella volata sono i polacchi Kantor/Losiak che hanno 40 punti in meno degli azzurri, gli elvetici Heidrich/Gerson che ne hanno 60 in meno, i canadesi Pedlow/Schachter che ne hanno 160 in meno, i tedeschi Ehlers/Fluggen che ne hanno 320 in meno e gli olandesi Varenhorst/Van de Velde che ne hanno 560 in meno ma un occhio è bene darlo anche a chi sta più su in classifica, in particolare le due coppie allenate dagli ex tecnici di Rossi e Carambula, i lettoni Samoilovs/Smedins, guidati da Marco Solustri, che hanno 180 punti in più degli azzurri e i cileni Grimalt/Grimalt, allenati da Paulao, che hanno 280 punti di vantaggio.

Il punteggio non è un valore assoluto perchè entrano in gioco gli scarti e si potrà controllare solo di volta in volta quale coppia potrà aggiungere punti alla propria classifica. Da sottolineare che molte delle coppie che occupano le prime posizioni della graduatoria hanno lasciato anzitempo Cancun (mancano, tanto per fare qualche nome, Mol/Sorum, Krasilnikov/Stoyanovskyi, Lupo/Nicolai, Evandro/Bruno, Perusic/Schweiner) e dunque quello per gli ultimi posti da conquistare in vista di Tokyo potrebbe diventare anche uno scontro ad altissimo livello, magari con la presenza di qualche coppia impegnata in questa battaglia nella final four.

Rossi/Carambula iniziano la loro avventura questa sera alle 23 ora italiana contro i francesi Ayè/Gauthier-Rat, coppia tutt’altro che da sottovalutare, capace di raggiungere i sedicesimi di finale a Doha, nel quattro stelle di marzo ma al primo tabellone principale a Cancun, e capace di salire due volte sul podio dal 2018, entrambe sul secondo gradino ed entrambe sulla sabbia di casa nel torneo 1 stella di Montpellier. Non ci sono precedenti fra le due coppie. nell’altra sfida del girone di fronte i padroni di casa Gaxiola/Rubioe i brasiliani Guto/Arthur.

Cammino durissimo, invece, per Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati che, raggiunto il tabellone principale dopo 21 mesi, si trovano subito di fronte i favoriti numero uno per la vittoria del torneo, i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed, che stanno attraversando un grande momento di forma, hanno perso le due finali di Cancun finora disputate contro Mol/Sorum che però non saranno al via in questo torneo. Cherif/Ahm,ed sono i “giustizieri” delle coppie azzurre a Cancun avendo eliminato Rossi/Carambula ai quarti nel primo torneo e in sequenza Lupo/Nicolai ai quarti e Rossi/Carambula in semifinale nel secondo torneo messicano. Si gioca alle 21, l’unico precedente fra le due coppie, a Espinho, ha visto Cherif/Ahmed prevalere in due set. Nell’altra semifinale di fronte i brasiliani George/Andre e i polacchi Kantor/Losiak.

Meno defezioni, invece, nel torneo femminile edove sono al via quasi tutte le coppie più forti. La buona notizia per l’Italia è che non ci saranno le austriache Schutzenhofer/Plesiuschnig, che si erano portate con il quinto posto ottenuto nel secondo torneo di Cancun, a 680 punti dalla coppia azzurra Menegatti/Orsi Toth che ora occupa l’ultima posizione buona per la qualificazione a Tokyo. La coppia austriaca preferisce puntare sulla qualificazione alla finale della Continental Cup (la seconda fase è in programma la prossima settimana) ed è rientrata in anticipo: restano i due tornei di Sochi e Ostrava nei quali, si spera, saranno al via anche le azzurre che potranno cercare di conquistare qualche punto per la certezza di restare nelle prime 15 del ranking olimpico. La coppia più vicina alle azzurre al via nel terzo torneo di Cancun è quella polacca, composta da Wojtasik e Kociolek che dovrebbe recuperare oltre mille punti alle azzurre, impresa complicata in soli tre tornei, tra l’altro molto ben frequentati.

Secondo turno qualificazioni uomini: Krattiger/Breer (SUI)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS) 2-1 (15-21, 21-19, 15-13), Pedro Solberg/Arthur (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE) 2-1 (22-20, 16-21, 15-12), Windisch/Cottafava (ITA)-Abbiati/Andreatta (ITA) 1-2 (21-17, 21-23, 11-15), Plantinga/Nusbaum (CAN)-Huber/Dressler (AUT) 0-2 (14-21, 18-21), Azaad/Capogrosso (ARG)-O’Dea/O’Dea (NZL) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15), Boermans/de Groot (NED)-Rudol/Szalankiewicz (POL) 2-0 (21-3, 21-0 forfait), Schalk/Brunner (USA)-Métral/Haussener (SUI) 2-0 (21-14, 21-16), Brinck/Thomsen (DEN)-Guto/Arthur (BRA) 1-2 (23-21, 19-21, 9-15)

Semifinali gironi uomini. Pool A: Alison/Álvaro Filho (BRA)-O’Dea/O’Dea (NZL), Samoilovs/Smedins (LAT)-Grimalt/Grimalt (CHI). Pool B: Gibb/Crabb (USA)-Stephens/Sarabia (MEX), Ehlers/Flüggen (GER)-Myskiv/Liamin (RUS). Pool C: Cherif/Ahmed (QAT)-Abbiati/Andreatta (ITA), George/Andre (BRA)-Kantor/Losiak (POL). Pool D: Fijalek/Bryl (POL)-Boermans/de Groot (NED), Bourne/Crabb (USA)-Pedlow/Schachter (CAN). Pool E: Lucena/Dalhausser (USA)-Pedro Solberg/Arthur (BRA), Heidrich/Gerson (SUI)-Saxton/O’Gorman (CAN). Pool F: Herrera/Gavira (ESP)-Schalk/Brunner (USA), Varenhorst/van de Velde (NED)-Krattiger/Breer (SUI). Pool G: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Huber/Dressler (AUT), Semenov/Leshukov (RUS)-Ontiveros/Virgen (MEX). Pool H: Gaxiola/Rubio (MEX)-Guto/Arthur (BRA)-Carambula/Rossi (ITA)-Aye/Gauthier-Rat (FRA).

Semifinali gironi donne: Pool A: Agatha/Duda (BRA)-Lunde/Olimstad (NOR), Claes/Sponcil (USA)-Stockman/Kolinske (USA). Pool B: Pavan/Melissa (CAN)-Quintero/Torres (MEX), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Gallay/Pereyra (ARG). Pool C: Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI), Hüberli/Betschart (SUI)-Bansley/Brandie (CAN). Pool D: Talita/Taiana Lima (BRA)-Bocharova/Ganenko (RUS)-Borger/Sude (GER)-Wojtasik/Kociolek (POL). Pool E: Alix/April (USA)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Keizer/Meppelink (NED)-Bieneck/Schneider (GER). Pool F: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Kubickova/Kvapilova (CZE), Hermannova/Slukova (CZE)-Behrens/Ittlinger (GER). Pool G: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Dabizha/Rudykh (RUS), Kozuch/Tillmann (GER)-Ishii/Murakami (JPN). Pool H: Revuelta/Orellana (MEX)-van Iersel/Ypma (NED), Wang/Xia (CHN)-Lidy/Sanchez (CUB).

Foto Fivb