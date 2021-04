Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Abbiati/Andreatta: out con onore. Rossi/Carambula a caccia dei quarti nella notte

Si ferma al primo turno il cammino di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, azzurri provenienti dalle qualificazioni, nel terzo e ultimo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. Per un set gli italiani si illudono di poter fare una vittima eccellente come la coppia brasiliana George/Andre ma dal secondo parziale in poi i verde-oro alzano il ritmo e per Abbiati/Andreatta non c’è nulla da fare.

Primo parziale all’insegna dell’equilibrio con le due coppie che procedono punto a punto. Nel finale il sorpasso azzurro e l’errore di George che regala il primo parziale ad Abbiati/Andreatta: 21-19. Nel secondo set i brasiliani partono fortissimo forzando il servizio e volano sull’8-1. Abbiati e Andreatta non riescono ad avvicinarsi e cedono con il punteggio di 21-12.

Nel tie break George/Andre scattano avanti 7-3, si portano sul 15-10, gli azzurri hanno l’ultimo sussulto accorciando le distanze fino al 10-8 ma nel finale si arrendono allo strapotere dei verde-oro che si impongono 15-10. In serata i sedicesimi maschili e femminili e in nottata gli ottavi di finale con l’ultima coppia azzurra rimasta in gara, Rossi/Carambula a caccia del terzo quarto di finale consecutivo.

Finali terzo posto gironi uomini: O’Dea/O’Dea (NZL)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-18, 20-22, 15-13), Stephens/Sarabia (MEX)-Myskiv/Liamin (RUS) 2-1 (10-21, 21-16, 15-11), Abbiati/Andreatta (ITA)-George/Andre (BRA) (19-21, 21-12, 15-10), Fijalek/Bryl (POL)-Bourne/Crabb (USA) 0-2 (14-21, 18-21), Huber/Dressler (AUT)-Ontiveros/Virgen (MEX) 2-0 (21-18, 21-15), Pedro Solberg/Arthur (BRA)-Heidrich/Gerson (SUI) 0-2 (27-29, 18-21), Guto/Arthur (BRA)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-1 (21-23, 21-18, 15-6), Schalk/Brunner (USA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-14, 21-10)

Finali primo posto gironi donne: Lunde/Olimstad (NOR)-Stockman/Kolinske (USA) 0-2 (20-22, 22-24), Quintero/Torres (MEX)-Gallay/Pereyra (ARG) 1-2 (20-22, 21-18, 9-15), Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Hüberli/Betschart (SUI) 0-2 (0-21, 0-21 forfait), Bocharova/Ganenko (RUS)-Borger/Sude (GER) 0-2 (19-21, 19-21), Alix/April (USA)-Bieneck/Schneider (GER) 2-0 (21-12, 21-18), Kubickova/Kvapilova (CZE)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (18-21, 15-21), Revuelta/Orellana (MEX)-Wang/Xia (CHN) 0-2 (12-21, 13-21), Dabizha/Rudykh (RUS)-Kozuch/Tillmann (GER) 1-2 (21-16, 13-21, 9-15).

Sedicesimi di finale donne: Ishii/Murakami (JPN)-Alix/April (USA), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Hüberli/Betschart (SUI), Lidy/Sanchez (CUB)-Gallay/Pereyra (ARG), Wojtasik/Kociolek (POL)-Kozuch/Tillmann (GER), Agatha/Duda (BRA)-Behrens/Ittlinger (GER), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Stockman/Kolinske (USA), Pavan/Melissa (CAN)-Wang/Xia (CHN), Bansley/Brandie (CAN)-Borger/Sude (GER).

