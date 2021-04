Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Stop ai quarti per Lupo/Nicolai. Saranno Cherif/Ahmed gli avversari di Rossi/Carambula

Niente derby italiano in semifinale nel secondo torneo 4 stelle di Cancun che dunque vedrà la terza sfida in una settimana tra Rossi/Carambula e Cherif/Ahmed (una vittoria per parte) che stavolta varrà il prestigioso posto in finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Mol/Sorum e Alvaro Filho/Alison.

La coppia del Qatar non ha lasciato scampo agli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’ultimo quarto di finale appena disputato sotto il sole messicano. Una sfida a senso unico nella quale la coppia qatariota si è confermata una delle più in forma e più solide del momento vincendo 2-0 contro gli azzurri che confermano di dover ancora trovare la giusta continuità di rendimento.

Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio fino al 7 pari, arriva lo strappo a favore della coppia del Qatar che vola sul 14-10. Lupo/Nicolai provano a tornare sotto ma la fase cambio palla della coppia asiatica non conosce sussulti e permette a Cherif/Ahmed di vincere 21-17.

Nel secondo set ancora qualche imprecisione di troppo della coppia italiana che va sotto fin dalle prime battute (7-4) e arranca fino a trovarsi a dover recuperare ben 5 lunghezze sul 16-11. Gli azzurri ci provano, ritrovano il cambio palla ma non la fase break e per Cherif/Ahmed arriva la seconda semifinale consecutiva grazie al 21-16 nel secondo set che chiude la porta al ritorno nella top four agli azzurri. Carambula/Rossi e Cherif/Ahmed saranno in campo questa notte alle 2 per la seconda semifinale maschile.

Quarti di finale uomini: Mol/Sørum (NOR)-Kantor/Losiak (POL) 2-1 (22-24, 21-14, 15-13), Varenhorst/van de Velde (NED)-Alison/Álvaro Filho (BRA) 1-2 (21-18, 15-21, 11-15), Boermans/de Groot (NED)-Carambula/Rossi (ITA) 0-2 (15-21, 16-21), Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Lupo (ITA) 2-0 (21-17, 21-16).

Quarti di finale donne: Keizer/Meppelink (NED)-Claes/Sponcil (USA), Agatha/Duda (BRA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Alix/April (USA)-Wang/Xia (CHN), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Borger/Sude (GER).

Foto Fivb