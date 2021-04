Beach volley, World Tour 2021 Cancun 2. Rossi/Carambula implacabili, ancora uno stop per Lupo/Nicolai

Una vittoria e una sconfitta per le coppie azzurre impegnate nelle semifinali dei gironi del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun, in Messico. Rossi/Carambula confermano di essere arrivati in gran forma a questo appuntamento e demoliscono ancora una volta gli svizzeri Breer/Krattiger, già battuti una settimana fa negli ottavi, mentre Lupo/Nicolai si fermano con tanti rimpianti di fronte alla rimonta degli statunitensi Bourne/Crabb e nella notte italiana affronteranno l’altra coppia statunitense, Gibb/Crabb per provare a qualificarsi per i sedicesimi.

Prova di forza di Enrico Rossi e Adrian Carambula che hanno battuto con un secco 2-0 gli svizzeri Breer/Krattiger, ripetendo la bella prova di domenica scorsa negli ottavi di finale. Nel primo set gli azzurri prendono subito il largo, mettendo costantemente in difficoltà i rivali con la battuta (8-4) e non si fanno più riprendere fino al 21-15 che chiude il primo set. Dominio ancora più netto per Rossi/Carambula nella seconda frazione di gioco: gli azzurri volano sull’11-6, mantengono un vantaggio considerevole fino al 18-11, poi si rilassano permettendo agli elvetici di arrivare fino al 20-17 e chiudono il match con il punteggio di 21-17. Nella finale del girone gli azzurri affronteranno la vincente della sfida in corso tra la coppia del Qatar, finalista lunedì scorso, Cherif/Ahmed e i canadesi Pedlow/Schachter.

Iniziano a diventare quasi un incubo i black out a cui vanno incontro sistematicamente Daniele Lupo e Paolo Nicolai sulla sabbia messicana. Come la settimana scorsa gli azzurri hanno dissipato un vantaggio considerevole (4 e 5 punti) nel primo e nel secondo set della sfida con gli statunitensi Bourne/Travor Crabb e stavolta non è andata bene, visto che la coppia italiana è uscita sconfitta 2-1 e dovrà giocare nella notte italiana lo spareggio con l’altra coppia statunitense, composta da Taylor Crabb e dal veterano Gibb che non sta attraversando un grande momento di forma (eliminazione in qualificazione una settimana fa e sconfitta oggi con i polacchi Rudol/Szalankewicz).

Era partita benissimo la gara degli azzurri che nel primo set si sono portati sull’8-4 con Nicolai cercato in ricezione dai rivali ma impeccabile in attacco, poi il primo black out che permette agli statunitensi di pareggiare (8-8). Ancora uno strappo per gli azzurri che si portano avanti 15-11 e non si fanno più riprendere fino al 21-15. Nel secondo set sembra tutto filare via liscio per Lupo e Nicolai che volano sul 12-7 ma ancora una volta si inceppa il meccanismo, arrivano gli errori e gli americani ringraziano, si avvicinano sul 13-12 e nella parte centrale operano il sorpasso: 14-16 mantenendo il vantaggio fino al 19-21 che riapre il match.

Nel tie break Bourne e Crabb giocano meglio, riescono a guadagnare un piccolo vantaggio (7-5) e nel finale gestiscono al meglio quel cambio palla che tanto fa ammattire gli azzurri in alcuni momenti, riuscendo ad imporsi 15-12. Ora Taylor Crabb e Jake Gibb per gli azzurri: sette precedenti con cinque vittorie a due per la coppia italiana, ultima sfida a Doha un mese e mezzo fa con successo in due set per Lupo/Nicolai: in palio un posto nei sedicesimi che potrebbero vedere al via coppie di altissimo livello, fra cui i campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskiy, battuti in semifinale dai debuttanti olandesi Boermans/de Groot.

Semifinali gironi uomini. Pool A: Mol/Sørum (NOR)-Cardenas/Espinoza (MEX) 2-1 (21-12, 18-21, 15-9), Varenhorst/van de Velde (NED)-Semenov/Leshukov (RUS) 2-0 (21-14, 21-13). Pool B: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Boermans/de Groot (NED) 1-2 (21-10, 15-21, 12-15), Ehlers/Flüggen (GER)-Samoilovs/Smedins (LAT) 0-2 (19-21, 17-21). Pool C: Gibb/Crabb (USA)-Rudol/Szalankiewicz (POL) 0-2 (14-21, 19-21), Nicolai/Lupo (ITA)-Bourne/Crabb (USA) 1-2 (21-15, 19-21, 12-15). Pool D: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE) 2-1 (21-14, 15-21, 15-13), Brouwer/Meeuwsen (NED)-George/Andre (BRA) 0-2 (25-27, 11-21). Pool E: Fijalek/Bryl (POL)-Ontiveros/Virgen (MEX) 2-1 (13-21, 21-10, 15-8), Herrera/Gavira (ESP)-Heidrich/Gerson (SUI) 0-2 (16-21, 20-22). Pool F: Perusic/Schweiner (CZE)-Seidl/Waller (AUT) 2-1 (21-19, 17-21, 15-9), Lucena/Dalhausser (USA)-Thole/Harms (GER) 2-0 (21-16, 21-13). Pool G: Carambula/Rossi (ITA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-15, 21-17), Cherif/Ahmed (QAT)-Pedlow/Schachter (CAN). Pool H: Gaxiola/Rubio (MEX)-Kantor/Losiak (POL), Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Saxton/O’Gorman (CAN) 0-2 (19-21, 17-21).

Finali primo posto gironi uomini: Mol/Sørum (NOR)-Varenhorst/van de Velde (NED), Boermans/de Groot (NED)-Samoilovs/Smedins (LAT), Rudol/Szalankiewicz (POL)-Bourne/Crabb (USA), Alison/Álvaro Filho (BRA)-George/Andre (BRA), Fijalek/Bryl (POL)-Heidrich/Gerson (SUI), Perusic/Schweiner (CZE)-Lucena/Dalhausser (USA)

Finali terzo posto gironi uomini: Cardenas/Espinoza (MEX)-Semenov/Leshukov (RUS), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Ehlers/Flüggen (GER), Gibb/Crabb (USA)-Nicolai/Lupo (ITA), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED), Ontiveros/Virgen (MEX)-Herrera/Gavira (ESP), Seidl/Waller (AUT)-Thole/Harms (GER)

Semifinali gironi donne: Pool A: Agatha/Duda (BRA)-Quintero/Torres (MEX), Hermannova/Slukova (CZE)-Borger/Sude (GER). Pool B: Pavan/Melissa (CAN)-van Driel/van Driel (NED), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Bansley/Brandie (CAN). Pool C: Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Schoon/Stam (NED), Stockman/Kolinske (USA)-Claes/Sponcil (USA). Pool D: Alix/April (USA)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Laboureur/Tillmann (GER). Pool E: Talita/Taiana Lima (BRA)-Placette/Richard (FRA), Barbara/Carol (BRA)-Keizer/Meppelink (NED). Pool F: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Lidy/Sanchez (CUB), Ana Patrícia/Rebecca (BRA)-Gallay/Pereyra (ARG). Pool G: Kozuch/Ludwig (GER)-Ishii/Murakami (JPN), Hüberli/Betschart (SUI)-Wojtasik/Kociolek (POL). Pool H: Revuelta/Orellana (MEX)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Wang/Xia (CHN)-Bieneck/Schneider (GER).

Foto Fivb