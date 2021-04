Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Lupo/Nicolai straripanti: battuti i polacchi, agli ottavi Samoilovs/Smedins

La miglior versione di Daniele Lupo e Paolo Nicolai vista a Cancun frutta la qualificazione agli ottavi di finale alla coppia italiana che interrompe una serie negativa che durava da quasi tre anni e da quattro sfide dirette contro i polacchi Fijalek/Bryl, battuti nettamente 2-0 nella sfida dei sedicesimi di finale dalla coppia azzurra.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 13 pari, poi gli azzurri piazzano un break di 5-1, volano sul 19-14, si fanno riavvicinare fino al 20-18 ma chiudono il set con un mano out di Lupo (21-18). nel secondo parziale non c’è storia: Lupo e Nicolai sono travolgenti e mandano in tilt gli avversari che vanno sotto in un baleno (9-4) e non riescono più a riprendersi. gli azzurri stavolta non si fanno rimontare, volano sul 16-7 e chiudono con un palleggio di Lupo con il punteggio di 21-12.

Per la terza volta consecutiva Lupo e Nicolai affronteranno negli ottavi di finale la coppia lettone Samoilovs/Smedins (allenati da Marco Solustri) che, sia a Doha che al primo torneo di Cancun, è uscita vittoriosa accorciando le distanze nella ormai lunghissima lista delle sfide dirette che vede gli azzurri condurre per 11-6. Coppie in campo alle 2 ora italiana: chi vince affronta la vincente di Heidrich/Gerson (SUI)-Cherif/Ahmed (QAT), mentre all’1 Rossi/Carambula, sempre per gli ottavi di finale, incontreranno i canadesi Saxton/O’Gorman che hanno sconfitto in rimonta 2-1 gli spagnoli Herrera/Gavira: chi vince affronta la vincente di Rudol/Szalankiewicz (POL)-Boermans/de Groot (NED).

Sedicesimi di finale uomini: Bourne/Crabb (USA)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 2-0 (21-19, 21-19), George/Andre (BRA)-Thole/Harms (GER) 2-1 (21-16, 20-22, 15-7), Varenhorst/van de Velde (NED)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (22-24, 21-19, 15-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Semenov/Leshukov (RUS) 1-2 (22-20, 16-21, 7-15), Boermans/de Groot (NED)-Gaxiola/Rubio (MEX) 2-0 (21-17, 21-13), Saxton/O’Gorman (CAN)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (15-21, 21-15, 17-15), Cherif/Ahmed (QAT)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-0 (21-17, 21-16), Fijalek/Bryl (POL)-Nicolai/Lupo (ITA) 0-2 (18-21, 12-21).

Ottavi di finale uomini: Mol/Sørum (NOR)-Bourne/Crabb (USA), Kantor/Losiak (POL)-George/Andre (BRA), Lucena/Dalhausser (USA)-Varenhorst/van de Velde (NED), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Semenov/Leshukov (RUS), Rudol/Szalankiewicz (POL)-Boermans/de Groot (NED), Carambula/Rossi (ITA)-Saxton/O’Gorman (CAN), Heidrich/Gerson (SUI)-Cherif/Ahmed (QAT), Samoilovs/Smedins (LAT)-Nicolai/Lupo (ITA).

Finali primo posto gironi donne: Agatha/Duda (BRA)-Hermannova/Slukova (CZE) 0-2 (18-21, 11-21), Pavan/Melissa (CAN)-Bansley/Brandie (CAN) 2-0 (21-19, 24-22), Claes/Sponcil (USA)-Schoon/Stam (NED) 1-2 (21-16, 23-25, 11-15), Alix/April (USA)-Laboureur/Tillmann (GER) 2-0 (21-15, 21-13), Talita/Taiana Lima (BRA)-Barbara/Carol (BRA) 2-1 (21-17, 20-22, 15-13), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA) 2-0 (23-21, 21-17), Kozuch/Ludwig (GER)-Hüberli/Betschart (SUI) 0-2 (18-21, 18-21), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Wang/Xia (CHN) 0-2 (15-21, 17-21)

Finali terzo posto gironi donne: Quintero/Torres (MEX)-Borger/Sude (GER) 0-2 (11-21, 16-21), van Driel/van Driel (NED)-Sweat/Walsh Jennings (USA) 0-2 (16-21, 18-21), Stockman/Kolinske (USA)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS) 0-2 (16-21, 13-21), Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 2-1 (19-21, 21-19, 19-17), Placette/Richard (FRA)-Keizer/Meppelink (NED) 0-2 (7-21, 13-21), Lidy/Sanchez (CUB)-Gallay/Pereyra (ARG) 2-1 (19-21, 21-15, 15-10), Ishii/Murakami (JPN)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-17, 21-13), Revuelta/Orellana (MEX)-Bieneck/Schneider (GER) 0-2 (13-21, 16-21)

Sedicesimi di finale donne: Kozuch/Ludwig (GER)-Keizer/Meppelink (NED), Agatha/Duda (BRA)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI), Claes/Sponcil (USA)-Lidy/Sanchez (CUB), Bansley/Brandie (CAN)-Borger/Sude (GER), Laboureur/Tillmann (GER)-Ishii/Murakami (JPN), Ana Patrícia/Rebecca (BRA)-Sweat/Walsh Jennings (USA), Barbara/Carol (BRA)-Bieneck/Schneider (GER), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS)

