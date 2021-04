Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Azzurri da sogno: Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai ai quarti!

Doppia coppia azzurra nei quarti di finale del secondo torneo 4 stelle di Cancun. Non è un dolce sogno delle notti messicane ma è realtà: Rossi/Carambula mettono ulteriore fieno in cascina per la qualificazione olimpica e si giocheranno l’accesso in semifinale contro gli olandesi Boermans/De Groot, provenienti dalle qualificazioni (dove hanno eliminato Windisch/Cottafava), mentre Lupo/Nicolai ritrovano i quarti di un torneo World Tour 14 mesi dopo Doha interrompendo la serie negativa contro Samoilovs/Smedins.

Mr. Skyball Adrian Carambula fa la voce grossa e si conferma re del vento, mentre Enrico Rossi si conferma re della rete contro i canadesi Saxton/O’Gorman, arrivati a suon di belle prestazioni agli ottavi dopo l’eliminazione al primo turno della settimana scorsa ma fermati in due set dalla coppia italiana. Nel primo set gli azzurri partono forte, volano sul 9-4, si fanno riavvicinare (9-7) ma ripartono di slancio anche grazie alle difficoltà in ricezione dei canadesi: 12-8. Rossi/Carambula non si fermano più e vincono 21-16.

Nel secondo set partono meglio i canadesi che scattano avanti 9-12 ma Carambula al servizio con la skyball che prende traiettorie imprevedibili riporta avanti la coppia italiana (14-12). Nel finale gli azzurri mantengono il vantaggio fino al 16-14, poi non sbagliano più fino al 21-16 che regala loro il secondo quarto di finale consecutivo dove troveranno alle 18 i sorprendenti olandesi Boermans/De Groot, capaci al terzo torneo assieme, al primo main draw, di raggiungere i quarti di finale. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

E’ il torneo delle “vendette” per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che, dopo aver interrotto la serie negativa contro Fijalek e Bryl negli ottavi, si prendono una bella rivincita anche contro i lettoni Samoilovs/Smedins, infliggendo loro la dodicesima sconfitta (2-0) negli scontri diretti che arriva dopo due battute d’arresto sempre negli ottavi di finale a Doha e nel primo torneo di Cancun.

Nel primo set gli azzurri tentano tre volte la fuga nella prima parte ma i lettoni sono sempre pronti a tornare sotto. Sul 14-13 lo scatto decisivo per la coppia italiana che si porta sul 19-14 e non si fa più riavvicinare: 21-15. Nel secondo set tornano gli incubi delle rimonte subite per la coppia azzurra che scatta avanti 9-4 ma Samoilivs/Smedins tornano sotto pareggiando a quota 12. Gli azzurri non si scompongono e scattano nuovamente avanti sul 18-14 prima e sul 20-17 poi ma sprecano ben tre set ball infrangendosi sul muro avversario. Lupo/Nicolai chiamano un time out rigenerante e prima un attacco perfetto di Lupo e poi un errore di Smedins in attacco regalano alla coppia italiana, che vince 22-20, i quarti di finale contro i finalisti della scorsa settimana, i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed. Due i precedenti fra le due coppie, entrambi favorevoli agli azzurri, a Las Vegas nel 2018 e un mese e mezzo fa a Doha.

Ottavi di finale uomini: Mol/Sørum (NOR)-Bourne/Crabb (USA) 2-0 (21-19, 21-19), Kantor/Losiak (POL)-George/Andre (BRA) 2-0 (21-17, 22-20), Lucena/Dalhausser (USA)-Varenhorst/van de Velde (NED) 0-2 (13-21, 24-26), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Semenov/Leshukov (RUS) 2-1 (21-14, 18-21, 22-20), Rudol/Szalankiewicz (POL)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (14-21, 24-26), Carambula/Rossi (ITA)-Saxton/O’Gorman (CAN) 2-0 (21-16, 21-16), Heidrich/Gerson (SUI)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (16-21, 21-19, 8-15), Samoilovs/Smedins (LAT)-Nicolai/Lupo (ITA) 0-2 (16-21, 20-22).

Sedicesimi di finale donne: Kozuch/Ludwig (GER)-Keizer/Meppelink (NED) 0-2 (16-21, 15-21), Agatha/Duda (BRA)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI) 2-0 (21-13, 24-22), Claes/Sponcil (USA)-Lidy/Sanchez (CUB) 2-0 (21-14, 21-16), Laboureur/Tillmann-Borger/Sude (GER) 0-2 (16-21, 23-25), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Ishii/Murakami (JPN) 2-0 (21-16, 21-16), Ana Patrícia/Rebecca (BRA)-Sweat/Walsh Jennings (USA) 1-2 (21-18, 14-21, 20-22), Barbara/Carol (BRA)-Bieneck/Schneider (GER) 1-2 (18-21, 21-15, 11-15), Bansley/Brandie (CAN)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS) 1-2 (15-21, 21-16, 14-16)

Ottavi di finale donne: Hermannova/Slukova (CZE)-Keizer/Meppelink (NED) 0-2 (16-21, 18-21), Hüberli/Betschart (SUI)-Claes/Sponcil (USA) 0-2 (16-21, 13-21), Talita/Taiana Lima (BRA)-Agatha/Duda (BRA) 1-2 (21-15, 19-21, 10-15), Schoon/Stam (NED)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 1-2 (21-23, 21-19, 14-16), Alix/April (USA)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS) 2-1 (19-21, 21-11, 15-11), Wang/Xia (CHN)-Sweat/Walsh Jennings (USA) 2-0 (21-18, 21-18), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Bieneck/Schneider (GER) 2-0 (21-11, 21-18), Pavan/Melissa (CAN)-Borger/Sude (GER) 0-2 (14-21, 15-21)

Quarti di finale donne: Keizer/Meppelink (NED)-Claes/Sponcil (USA), Agatha/Duda (BRA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Alix/April (USA)-Wang/Xia (CHN), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Borger/Sude (GER).

Foto Fivb