Calendario Serie A oggi: orari 25 aprile, tv, programma, streaming DAZN e Sky

Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2021, che vedrà disputarsi ben cinque partite, iniziando dal lunch match delle 12.30, quando l’Udinese affronterà in trasferta il Benevento, in diretta streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1, numero 209 del bouquet di Sky Sport.

Sulla piattaforma online anche Inter-Verona delle 15, contemporaneamente a Fiorentina-Juventus, questa volta su Sky Sport Serie A, Sky sport 251 ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Alle 18 sarà dunque in campo la Roma, che continuerà la rincorsa alla Champions, fronteggiando il Cagliari, ancora su Sky.

A completare la domenica sarà dunque Atalanta-Bologna, alle 20.45, su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251, oltre allo streaming su Sky Go e NOW.

PROGRAMMA SERIE A

Serie A calcio 2021

Domenica 25 aprile

12.30 Benevento-Udinese DAZN, DAZN1

15.00 Fiorentina-Juventus Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

15.00 Inter-Verona DAZN, DAZN1

18.00 Cagliari-Roma Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

20.45 Atalanta-Bologna Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

Foto: LaPresse