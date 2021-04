Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai partono forte!

Due vittorie molto importanti e una sconfitta attesa: questo il bilancio della prima parte della giornata di apertura del primo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico per il contingente azzurro. Rossi/Carambula, la coppia su cui sono puntati gli occhi degli appassionati, a caccia della qualificazione a Tokyo 2021 (c’è bisogno di un paio di ottimi risultati) hanno superato in due set i padroni di casa Virgen/Ontiveros, Nicolai/Lupo hanno battuto al tie break con un evitabile brivido finale la coppia tedesca Harms/Thole, mentre Windisch/Cottafava, al debutto a questi livelli, si sono arresi in due set ai campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskyi.

Più che una partita, un romanzo quello che ha visto Lupo/Nicolai superare al tie break la coppia tedesca Harms/Thole, formatasi per l’occasione vista l’assenza di Wickler, operato un paio di settimane fa di appendicite. Nel primo set gli azzurri partono male, vanno sotto 12-9 e non riescono più a rimontare, si avvicinano fino al 18-16 ma si arrendono con il punteggio di 21-18. Nel secondo set arriva puntuale la reazione della coppia italiana che parte forte, si porta sul 5-1 e sul 10-5 facendo leva su battuta e muro e non lascia scampo ai tedeschi: 21-13.

Nel tie break, dopo un avvio equilibrato, la coppia azzurra prende il largo, si porta sul 12-6 e mantiene il vantaggio fino al 14-8 e poi si blocca clamorosamente. I tedeschi mettono a segno sei punti consecutivi, fin quando Lupo torna a trovare il cambio palla. I tedeschi annullano un altro set point ma gli azzurri si salvano e conquistano, con il punteggio di 17-15, la finale del girone contro gli statunitensi Schalk/Brunner che hanno sconfitto a sorpresa in semifinale la coppia brasiliana Alison/Alvaro Filho.

Niente da fare, invece, per Windisch/Cottafava che hanno avuto un battesimo di fuoco nel main draw di un torneo 4 stelle dove sono entrati per la prima volta. Dall’altra parte della rete c’erano i campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskiy che hanno fatto valere il fattore fisico e tecnico vincendo facilmente 2-0. Nel primo set i russi mettono in chiaro le cose dopo un avvio equilibrato (5-4) e scattano avanti 10-5, senza più fermarsi fino al 21-13.

Nel secondo parziale la coppia iridata parte fortissimo (10-4) contro gli azzurri, che faticano in attacco contro il muro stratosferico di Stoyanovskyi, e si arrendono con il punteggio di 21-10. Nella finale che vale il terzo posto in classifica gli azzurri se la vedranno con i canadesi Saxton/O’Gorman, sconfitti in due set dai brasiliani George/Andrè.

Vittoria fondamentale per Rossi/Carambula che conquistano già l’accesso alla fase ad eliminazione diretta con la loro rincorsa olimpica che inizia nel migliore dei modi, battendo 2-0 i padroni di casa Virgen/Ontiveros. Gli azzurri guadagnano un buon vantaggio fin dalle prime battute del set di apertura e non si fanno più avvicinare fino al 21-16 che regala l’1-0 alla coppia italiana.

Il secondo set è pura sofferenza per gli azzurri che vanno sotto in diverse occasioni. Ci pensa prima Rossi con il muro a ricucire lo strappo e poi Carambula con una doppia sky-ball micidiale (16-16). I messicani tentano l’ultima fuga (16-18) ma con difesa e contrattacco gli azzurri piazzano un break micidiale di 5 punti a 0, ribaltano la situazione e conquistano la finale del girone dove affronteranno a sorpresa la coppia austriaca Ermacora/Pristauz che ha sconfitto i trionfatori di Doha, i cechi Perusic/Schweiner. Tutte le partite di finale degli azzurri si giocheranno nella notte italiana.

Semifinali gironi maschili. Pool A: Mol/Sørum (NOR)-Stephens/Sarabia (MEX) 2-0 (21-11, 21-10), Semenov/Leshukov (RUS)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 821-17, 23-21). Pool B: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Schalk/Brunner (USA) 1-2 (21-17, 18-21, 13-15), Nicolai/Lupo (ITA)-Thole/Harms (GER) 2-1 (18-21, 21-13, 17-15). Pool C: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Windisch/Cottafava (ITA) 2-0 (21-13, 21-10), George/Andre (BRA)-Saxton/O’Gorman (CAN) 2-0 (21-14, 21-18). Pool D: Gibb/Crabb (USA)-Métral/Haussener (SUI) 0-2 (23-25, 19-21), Heidrich/Gerson (SUI)-Myskiv/Liamin (RUS) 1-2 (16-21, 21-19, 10-15). Pool E: Ehlers/Flüggen (GER)-Guto/Arthur (BRA), Lucena/Dalhausser (USA)-Kantor/Losiak (POL). Pool F: Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Mol/Berntsen (NOR), Samoilovs/Smedins (LAT)-Bourne/Crabb (USA). Pool G: Carambula/Rossi (ITA)-Ontiveros/Virgen (MEX) 2-0 (21-16, 21-18), Perusic/Schweiner (CZE)-Ermacora/Pristauz (AUT) 0-2 (16-21, 18-21). Pool H: Gaxiola/Rubio (MEX)-Krattiger/Breer (SUI), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST)

Finali primo posto gironi maschili: Mol/Sørum (NOR)-Semenov/Leshukov (RUS), Schalk/Brunner (USA)-Nicolai/Lupo (ITA), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-George/Andre (BRA), Métral/Haussener (SUI)-Myskiv/Liamin (RUS), Carambula/Rossi (ITA)-Ermacora/Pristauz (AUT)

Finali terzo posto gironi maschili: Stephens/Sarabia (MEX)-Cherif/Ahmed (QAT), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Thole/Harms (GER), Windisch/Cottafava (ITA)-Saxton/O’Gorman (CAN), Gibb/Crabb (USA)-Heidrich/Gerson (SUI), Ontiveros/Virgen (MEX)-Perusic/Schweiner (CZE)

Semifinali gironi femminili: Pool A: Alix/April (USA)-Quintero/Torres (MEX) 2-0 (21-12, 21-15), Borger/Sude (GER)-Bansley/Brandie (CAN) 1-2 (21-19, 16-21, 10-15). Pool B: Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Leila/Maylen (CUB) 1-2 (17-21, 21-13, 11-15), Hermannova/Slukova (CZE)-Keizer/Meppelink (NED) 1-2 (15-21, 21-16, 11-15). Pool C: Agatha/Duda (BRA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-13, 21-11), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-1 (17-21, 21-11, 15-8). Pool D: Pavan/Melissa (CAN)-Chiyo/Sakaguchi (JPN) 2-0 (21-18, 21-18), Liliana/Elsa (ESP)-Laboureur/Tillmann (GER) 0-2 (16-21, 13-21). Pool E: Hüberli/Betschart (SUI)-Lidy/Sanchez (CUB) 2-1 (23-21, 18-21, 16-14), Stockman/Kolinske (USA)-Gallay/Pereyra (ARG) 2-0 (21-12, 23-21). Pool F: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Arvaniti/Karagkouni (GRE) 2-0 (21-14, 21-10), Wang/Xia (CHN)-Wojtasik/Kociolek (POL) 0-2 (18-21, 19-21). Pool G: Kozuch/Ludwig (GER)-Kubickova/Kvapilova (CZE) 2-0 (21-17, 21-18), Ana Patrícia/Rebecca (BRA)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (15-21, 21-23). Pool H: Revuelta/Orellana (MEX)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (15-21, 17-21), Talita/Taiana Lima (BRA)-Ishii/Murakami (JPN) 2-0 (21-9, 21-10)

Finali primo posto gironi femminili: Alix/April (USA)-Bansley/Brandie (CAN), Leila/Maylen (CUB)-Keizer/Meppelink (NED), Agatha/Duda (BRA)-Sweat/Walsh Jennings (USA), Pavan/Melissa (CAN)-Laboureur/Tillmann (GER), Hüberli/Betschart (SUI)-Stockman/Kolinske (USA), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Wojtasik/Kociolek (POL), Kozuch/Ludwig (GER)-Behrens/Ittlinger (GER), Soria/Carro (ESP)-Talita/Taiana Lima (BRA)

Finali terzo posto gironi femminili: Quintero/Torres (MEX)-Borger/Sude (GER), Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Hermannova/Slukova (CZE), Tainá/Victoria (BRA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Chiyo/Sakaguchi (JPN)-Liliana/Elsa (ESP), Lidy/Sanchez (CUB)-Gallay/Pereyra (ARG), Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Wang/Xia (CHN), Kubickova/Kvapilova (CZE)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA), Revuelta/Orellana (MEX)-Ishii/Murakami (JPN).

Foto Fivb