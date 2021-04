Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Lupo/Nicolai agli ottavi. Impresa Windisch/Cottafava: sono ai sedicesimi come Rossi/Carambula

Due successi e una sconfitta nella seconda giornata del torneo 4 stelle di Cancun per il contingente azzurro che supera in blocco il primo turno e, dopo un giorno e mezzo di gare, non può che esserci soddisfazione in casa italiana. Nicolai/Lupo battono 2-0 gli statunitensi Schack/Brunner, rivelazioni di questa prima parte di torneo, e volano agli ottavi di finale. Dai sedicesimi, invece, passeranno Rossi/Carambula, sconfitti nella battaglia con gli austriaci Ermacora/Pristauz che valeva l’accesso agli ottavi e Windisch/Carambula che hanno letteralmente asfaltato i canadesi Saxton/O’Gorman, non certo gli ultimi arrivati nel circuito

Vittoria sofferta ma giusta per la coppia azzurra Lupo/Nicolai che, come nella sfida di semifinale del girone, è salita sull’altalena prima di regolare in due set il binomio statunitense composto da Schalk e Brunner.

Nel primo set è la coppia statunitense che sembra poter prendere il largo nella parte centrale portandosi sul 17-14 ma nel finale gli azzurri alzano il ritmo in battuta e a muro e piazzano un break di 5-0 (19-17) e chiudono a loro favore con il punteggio di 21-18. Sulle ali dell’entusiasmo nel secondo set gli azzurri scattano avanti 5-1 ma in un baleno Brunner e Schalk ripassano in vantaggio (7-6) e arrivano fino al 9-7 prima di bloccarsi e lasciare via libera agli azzurri che piazzano un altro break micidiale di 7-1 (14-10). Lupo e Nicolai gestiscono il vantaggio fino al 20-15 e poi, come ieri, si bloccano permettendo la rimonta dei rivali che però si fermano a quota 19, permettendo alla coppia italiana di vincere 21-19 e di volare agli ottavi di finale.

Battuta d’arresto pesante per Rossi/Carambula che subiscono uno stop nella rincorsa ai punti per la qualificazione olimpica (nulla di compromesso ma servirà una partita in più con annessi rischi) fallendo l’approdo immediato agli ottavi di finale. La coppia azzurra viene sconfitta 2-1 dagli austriaci Ermacora/Pristauz al termine di un match tiratissimo, il cui equilibrio si è rotto solo nella seconda parte del tie break.

Nel primo set si gioca punto a punto in avvio, gli austriaci scattano avanti 13-10 ma Rossi/Carambula tornano sotto e pareggiano a quota 16. Gli azzurri annullano quattro set ball, gli austriaci ne annullano uno prima di avere meglio 25-23. Nel secondo set la coppia italiana parte bene (6-2) ma Ermacora/Pristauz si riavvicinano e pareggiano ben presto. Si gioca punto a punto e stavolta ai vantaggi sono gli italiani ad avere la meglio (23-21).

Nel tie break equilibrio fino al 5-5, poi Ermacora/Pristauz piazzano il break decisivo e volano sul 10-5 e mantengono il vantaggio fino al 15-10 che chiude il match con il successo degli austriaci che costringono Rossi/Carambula a passare dai sedicesimi.

Grandissimo successo, invece, per Jakob Windisch e Samuele Cottafava che travolgono letteralmente (2-0) i canadesi Saxton/O’Gorman nella sfida che valeva l’ingresso ai sedicesimi di finale. La coppia italiana, attentissima e meno timorosa rispetto a ieri, prende il largo nella parte centrale del primo set (14-11) e non si fa più avvicinare fino al 21-18 che le regala l’1-0. Nel secondo set gli azzurri prendono da subito un buon vantaggio e il finale del set è un monologo della coppia italiana che si impone 21-11 e festeggia la prima presenza in un 4 stelle con l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Finali primo posto maschili: Mol/Sørum (NOR)-Semenov/Leshukov (RUS) 2-0 (21-16, 21-18), Schalk/Brunner (USA)-Nicolai/Lupo (ITA) 0-2 (18-21, 19-21), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-George/Andre (BRA) 2-0 (21-12, 23-21), Métral/Haussener (SUI)-Myskiv/Liamin (RUS) 2-1 (15-21, 21-18, 19-17), Carambula/Rossi (ITA)-Ermacora/Pristauz (AUT) 1-2 (23-25, 23-21, 10-15), Guto/Arthur (BRA)-Lucena/Dalhausser (USA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-8), Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Bourne/Crabb (USA) 1-2 (21-16, 16-21, 11-15), Krattiger/Breer (SUI)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-17, 22-24, 15-11)

Finali terzo posto maschili: Stephens/Sarabia (MEX)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (13-21, 10-21), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Thole/Harms (GER) 2-1 (21-17, 19-21, 15-9), Windisch/Cottafava (ITA)-Saxton/O’Gorman (CAN) 2-0 (21-18, 21-11), Gibb/Crabb (USA)-Heidrich/Gerson (SUI) 2-0 821-18, 21-19), Ontiveros/Virgen (MEX)-Perusic/Schweiner (CZE), Ehlers/Flüggen (GER)-Kantor/Losiak (POL), Mol/Berntsen (NOR)-Samoilovs/Smedins (LAT), Gaxiola/Rubio (MEX)-Nõlvak/Tiisaar (EST).

Sedicesimi di finale femminili: Soria/Carro (ESP)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS), Laboureur/Tillmann (GER)-Ishii/Murakami (JPN), Bansley/Brandie (CAN)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Borger/Sude (GER), Keizer/Meppelink (NED)-Lidy/Sanchez (CUB), Stockman/Kolinske (USA)-Chiyo/Sakaguchi (JPN), Behrens/Ittlinger (GER)-Arvaniti/Karagkouni (GRE), Wojtasik/Kociolek (POL)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA)

Foto Fivb