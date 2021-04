Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Azzurri in campo nel pomeriggio nelle finali dei gironi

Tris di sfide nel pomeriggio per capire quante coppie azzurre entreranno negli ottavi e quante resteranno in corsa nella fase ad eliminazione diretta del torneo 4 stelle di Cancun in Messico.

Il compito più difficile spetta alla coppia più giovane, Windisch/Cottafava, che affronta la sfida da dentro o fuori con i canadesi Saxton/O’Gorman, coppia un po’ in difficoltà che non sale sul podio da Edmonton 2019 e che arriva dal 25° posto di Doha. Si gioca alle 18.00. Sfida che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale per Lupo/Nicolai, che affrontano gli statunitensi Schalk/Brunner, provenienti dalle qualificazioni e capaci di battere Alison/Alvaro Filho in semifinale ieri. Schalk ha cambiato nazionalità e da canadese è diventato statunitense: si tratta del primo torneo assieme per i due. Coppie in campo alle 16.00.

Nessun precedente anche tra Rossi/Carambula e gli austriaci Ermacora/Pristauz, che arrivano da un paio di stagioni di bella crescita. Il miglior risultato per i due austriaci nel World Tour è il secondo posto nel torneo 3 stelle di Qinzhou 2019, mentre a Doha a marzo sono stati 17mi. Si inizia alle 17.00.

Semifinali gruppi maschili: Pool A: Mol/Sørum (NOR)-Stephens/Sarabia (MEX) 2-0 (21-11, 21-10), Semenov/Leshukov (RUS)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 821-17, 23-21). Pool B: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Schalk/Brunner (USA) 1-2 (21-17, 18-21, 13-15), Nicolai/Lupo (ITA)-Thole/Harms (GER) 2-1 (18-21, 21-13, 17-15). Pool C: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Windisch/Cottafava (ITA) 2-0 (21-13, 21-10), George/Andre (BRA)-Saxton/O’Gorman (CAN) 2-0 (21-14, 21-18). Pool D: Gibb/Crabb (USA)-Métral/Haussener (SUI) 0-2 (23-25, 19-21), Heidrich/Gerson (SUI)-Myskiv/Liamin (RUS) 1-2 (16-21, 21-19, 10-15). Pool E: Ehlers/Flüggen (GER)-Guto/Arthur (BRA) 1-2 (21-14, 15-21, 15-17), Lucena/Dalhausser (USA)-Kantor/Losiak (POL) 2-1 (21-15, 13-21, 15-11). Pool F: Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-16, 21-17), Samoilovs/Smedins (LAT)-Bourne/Crabb (USA) 1-2 (21-17, 19-21, 14-16). Pool G: Carambula/Rossi (ITA)-Ontiveros/Virgen (MEX) 2-0 (21-16, 21-18), Perusic/Schweiner (CZE)-Ermacora/Pristauz (AUT) 0-2 (16-21, 18-21). Pool H: Gaxiola/Rubio (MEX)-Krattiger/Breer (SUI) 1-2 (21-15, 16-21, 10-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-0 821-15, 21-17)

Finali primo posto gruppi maschili: Mol/Sørum (NOR)-Semenov/Leshukov (RUS), Schalk/Brunner (USA)-Nicolai/Lupo (ITA), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-George/Andre (BRA), Métral/Haussener (SUI)-Myskiv/Liamin (RUS), Carambula/Rossi (ITA)-Ermacora/Pristauz (AUT), Guto/Arthur (BRA)-Lucena/Dalhausser (USA), Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Bourne/Crabb (USA), Krattiger/Breer (SUI)-Brouwer/Meeuwsen (NED)

Finali terzo posto gruppi maschili: Stephens/Sarabia (MEX)-Cherif/Ahmed (QAT), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Thole/Harms (GER), Windisch/Cottafava (ITA)-Saxton/O’Gorman (CAN), Gibb/Crabb (USA)-Heidrich/Gerson (SUI), Ontiveros/Virgen (MEX)-Perusic/Schweiner (CZE)

Ehlers/Flüggen (GER)-Kantor/Losiak (POL), Mol/Berntsen (NOR)-Samoilovs/Smedins (LAT), Gaxiola/Rubio (MEX)-Nõlvak/Tiisaar (EST)

Finali primo posto gironi femminili: Alix/April (USA)-Bansley/Brandie (CAN) 2-1 (21-16, 18-21, 15-13), Leila/Maylen (CUB)-Keizer/Meppelink (NED) 2-0 (21-19, 21-12), Agatha/Duda (BRA)-Sweat/Walsh Jennings (USA) 2-0 (21-12, 21-19), Pavan/Melissa (CAN)-Laboureur/Tillmann (GER) 2-1 821-19, 22-24, 15-8), Hüberli/Betschart (SUI)-Stockman/Kolinske (USA) 2-0 (22-20, 21-17), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-15, 21-15), Kozuch/Ludwig (GER)-Behrens/Ittlinger (GER) 2-1 (21-19, 17-21, 15-10), Soria/Carro (ESP)-Talita/Taiana Lima (BRA) 0-2 (11-21, 16-21)

Finali terzo posto gironi femminili: Quintero/Torres (MEX)-Borger/Sude (GER) 0-2 (22-24, 19-21), Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Hermannova/Slukova (CZE) 2-1 (21-23, 21-10, 15-10), Tainá/Victoria (BRA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 0-2 (21-23, 21-23), Chiyo/Sakaguchi (JPN)-Liliana/Elsa (ESP) 2-1 (12-21, 21-19, 15-11), Lidy/Sanchez (CUB)-Gallay/Pereyra (ARG) 2-0 (21-13, 22-20), Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Wang/Xia (CHN) 2-0 (21-18, 23-21), Kubickova/Kvapilova (CZE)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA) 0-2 (19-21, 11-21), Revuelta/Orellana (MEX)-Ishii/Murakami (JPN) 0-2 (16-21, 18-21)

Sedicesimi di finale femminili: Soria/Carro (ESP)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS), Laboureur/Tillmann (GER)-Ishii/Murakami (JPN), Bansley/Brandie (CAN)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Borger/Sude (GER), Keizer/Meppelink (NED)-Lidy/Sanchez (CUB), Stockman/Kolinske (USA)-Chiyo/Sakaguchi (JPN), Behrens/Ittlinger (GER)-Arvaniti/Karagkouni (GRE), Wojtasik/Kociolek (POL)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA)

Foto Fivb