Beach volley, Cervia ospiterà un torneo del World Tour tra agosto e settembre! Tutti i nuovi appuntamenti del circuito mondiale

L’estate 2021 del beach volley prende quota. Non solo Giochi Olimpici ed Europei ma anche un numero sempre crescente di appuntamenti a una o due stelle che lentamente vanno a riempire il calendario e le agende dei giocatori di seconda fascia e dei più giovani in rampa di lancio in vista del prossimo triennio olimpico.

Uno di questi appuntamenti si terrà in Italia, in particolare a Cervia dove si disputerà un torneo 1 stella maschile e femminile: al momento l’evento è stato collocato in contemporanea con le World Finals, in programma sempre in Italia (Roma e Sardegna le candidate ad ospitarle) dal 9 al 12 settembre. L’organizzazione sarà a cura del Fantini Club e dovrebbe essere il primo in un piano pluriennale.

Dal 24 al 29 agosto, invece, si giocherà a Montpellier, in Francia, in uno scenario ormai usuale nel World Tour, un torneo solo maschile 1 stella. Nello stesso fine settimana è in programma un torneo 1 stella a Brno in Repubblica Ceca riservato alle donne. La settimana prima, dal 19 al 22 agosto, subito dopo l’Europeo in Austria, il circuito mondiale farà tappa a Praga dove è in programma il torneo 2 stelle double gender che era inizialmente in programma a fine maggio e dunque non rientrerà negli appuntamenti di qualificazione olimpica.

La stagione proseguirà e probabilmente si concluderà a Madrid dal 16 al 19 settembre con un torneo riservato alle donne, sempre 1 stella. Covid permettendo questo sarà il primo appuntamento della stagione 2021/2022 che dovrebbe avere come appuntamento clou il Mondiale in Italia, ma è tutto da confermare.

Foto Fivb