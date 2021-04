Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Norvegia e Brasile concedono il bis sulla sabbia messicana

Ancora loro, Norvegia tra gli uomini e Brasile, con una (attesa) variazione sul tema in campo femminile. Si chiude con tante similitiduni rispetto al primo il secondo torneo 4 stelle di Cancun in Messico.

In campo maschile neanche a dirlo, il trionfo è dei norvegesi Mol e Sorum che si aggiudicano anche la finale bis con i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed, giustizieri degli azzurri prima nei quarti e poi in semifinale. Finale molto simile a quella di una settimana fa con gli scandinavi che hanno qualcosa in più nella fase decisiva dei due set e si impongono con un doppio 21-18. Nella finale per il terzo posto i brasiliani Alison/Alvaro Filho avevano battuto 2-0 (21-17, 21-17) la coppia azzurra Rossi/Carambula.

In campo femminile Agatha/Duda succedono a Talita/Taiana Lima che avevano vinto a sorpresa il primo torneo. Le brasiliane più attese si prendono una bella rivincita dopo aver fallito l’appuntamento con il successo la settimana prima, battendo in finale 2-0 (21-15, 21-19) piuttosto nettamente la russe Makroguzova/Kholomina, coppia in grande ascesa ma a cui è mancato ancora qualcosa nell’atto conclusivo di un grande torneo.

Tornano sul podio, sul terzo gradino per la precisione, le statunitensi Ross/Klineman che, nella finale per il bronzo, hanno avuto la meglio con un secco 2-0 (21-17, 21-17) sul binomio olandese Keizer/Meppelink.

Foto Fivb