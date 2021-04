Bayern Monaco-Olimpia Milano: Ettore Messina “Dobbiamo essere pazienti e difendere bene”

Torna in campo questa sera l’A|X Armani Exchange Milano e in casa del Bayern Monaco i ragazzi di Ettore Messina hanno il primo match point per conquistare le Final Four dell’Eurolega 2021. Dopo i due successi al Forum d’Assago, infatti, l’Olimpia può chiudere la pratica già alla prima occasione, evitando così gara 4 e 5 e potendo arrivare alle semifinali continentali più riposata.

Non sarà facile, però, come le due partite del Forum hanno dimostrato. Il Bayern Monaco è un avversario ostico, ha rischiato di vincere gara 1, mentre nel secondo match Milano non è riuscita a chiudere il discorso dopo un ottimo primo tempo. Ma la sfida di giovedì scorso ha mostrato anche un nervosismo in casa tedesca, con l’espulsione di Andrea Trinchieri e il tafferuglio al fischio finale che potrebbe pesare nel prosieguo della serie.

E il Bayern Monaco arriva all’appuntamento dopo aver palesemente snobbato il campionato nazionale, subendo un -38 nella partita con l’Alba Berlino nel weekend, mentre Milano – pur con un ampio turnover – ha combattuto per 40 minuti con Pesaro. Con la VL sicuramente sono arrivati ottimi segnali dal solito Zach LeDay, deciso in entrambi i match con Monaco fino a ora, ma soprattutto da Vladimir Micov e Shavon Shields, tornato su buone percentuali dopo il passaggio a vuoto a inizio playoff.

“Andiamo a Monaco a giocare Gara 3 di una serie che ovviamente è molto aperta, perché finora tutto quello che abbiamo fatto è stato rispettare il fattore campo. Dovremo essere pazienti, concreti e lucidi nel continuare a difendere bene e a cercare tiri aperti nella metà campo offensiva” le parole di coach Messina alla vigilia della sfida di Monaco.

“Abbiamo una grande opportunità di chiudere la serie, ma sappiamo perfettamente che il Bayern non ci renderà il compito facile, mi aspetto che giochi una partita molto fisica fin dall’inizio, probabilmente la migliore fino a questo momento, per cui noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro intensità e interpretarla con il loro stesso spirito” gli ha fatto eco Kyle Hines.

Credits: Ciamillo