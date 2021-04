Basket, Serie A: Treviso non si ferma più, sesta di fila con Mekowulu e Sokolowski. Sassari cade al PalaVerde

De’ Longhi Treviso, ormai un nome una garanzia. La squadra di coach Max Menetti sembra non potersi più fermare, e arriva alla sesta vittoria consecutiva. Ma c’è di più: non solo batte il Banco di Sardegna Sassari per 89-85, ma aggancia anche la stessa Dinamo in classifica a quota 28, ravvivando in questo modo la battaglia per il quarto posto, in cui anche la Reyer Venezia vuole avere voce in capitolo. Per i padroni di casa il trio vincente è Christian Mekowulu (21 punti e 12 rimbalzi)-Michal Sokolowski (23)-Matteo Imbrò (18). Per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, invece, 17 di Miro Bilan, 14 di Eimantas Bendzius e 13 di Filip Kruslin.

Prova subito la fuga Treviso, con Logan e Sokolowski principali attori del 9-2, ma la Dinamo non è d’accordo: con tanto Bendzius e la tripla di Katic il risultato viene ribaltato in un 13-15 a favore degli ospiti. Di lì i due protagonisti diventano Kruslin sul fronte sardo e Vildera su quello trevigiano, con il primo che riesce a rivelarsi per qualche momento un rebus per la difesa di casa: a fine primo quarto è 19-22.

Kruslin trova anche la tripla del +6 a inizio secondo quarto, ma di lì l’attacco di Sassari si blocca, o meglio viene contenuto fortemente, mentre esplode la furia della coppia Sokolowski-Mekowulu, inafferrabile per gli uomini di Pozzecco e che anima anche le sedie vuote del PalaVerde. Il parziale è un durissimo 18-4, dopo il quale Bendzius e Burnell riescono a far ripartire il Banco, sotto però per 51-38 all’intervallo.

Sokolowski e Mekowulu, appoggiati dal pacchetto esterni di Treviso, cercano a ripetizione di porre una conclusione anticipata alla sfida, ma nel rimanere a galla degli ospiti c’è tutta la voglia di Spissu, il quale mantiene intorno alle 10 lunghezze il divario esistente. Anche Happ cerca di dare un contributo, mentre dall’altra parte continua a spingere la strana (ma non troppo) coppia polacco-nigeriana assistita da Imbrò per il 74-64 a 10′ dal termine.

Sassari inizia col turbo l’ultimo quarto, e dal -10 con le triple e Treier si riavvicina fino al -5 (76-71). A Menetti non basta un time out per fermare il rientro, con il punteggi che arriva fino al 76-75 prima dell’ennesima invenzione di Mekowulu. Si tratta però solo di una fiammata prima del completamento di un parziale di 4-15 effettuato da Gentile in appoggio al vetro per il 78-79. Di lì il duello si fa aspro, ma dall’80-83 si rianima Treviso, che con due triple di Imbrò e Sokolowski ritorna avanti; oltretutto, Mekowulu, a 1’09” dal termine, riesce a far commettere il quinto fallo a Bilan. Poco dopo Lockett corregge a canestro l’errore di Russell, Gentile sbaglia dalla media dopo l’1/2 di Imbrò, Kruslin fallisce anch’egli da tre e poi Happ getta via il pallone che, di fatto, fa gioire gli uomini di Menetti.

DE’ LONGHI TREVISO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-85 (19-22, 51-38, 74-64)

TREVISO – Logan* 7, Russell* 7, Vildera 4, Bartoli ne, Imbrò 18, Piccin ne, Chillo 2, Mekowulu* 21, Sokolowski* 23, Akele* 2, Lockett 5. All. Menetti

SASSARI – Spissu* 10, Bilan* 17, Treier 6, Chessa, Kruslin 13, Happ 8, Katic 3, Re ne, Burnell* 6, Bendzius* 14, Gandini, Gentile* 8. All. Pozzecco

Credit: Ciamillo