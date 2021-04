Basket, Playoff Eurolega 2021: Zenit San Pietroburgo spinto da un grande Pangos, Barcellona costretto a gara-5

Lo Zenit San Pietroburgo compie ciò che, fino a due settimane fa, era considerato semplicemente impossibile: portare il Barcellona alla decisiva gara-5 dei quarti di finale di Eurolega, costringendolo a giocare di nuovo tra le mura amiche del Palau Blaugrana. 74-61 il finale della quarta partita della serie, che torna dunque in Catalogna il prossimo 4 maggio.

Il grande protagonista è Kevin Pangos, 22 punti e due quarti, il primo e il terzo, impressionanti per la preparazione tattica della partita offerta dagli uomini di coach Xavi Pascual. Sia l’uno che l’altro, per un caso o forse no, sono ex della serie, e in uno dei pochissimi palasport di Eurolega in cui è ammesso il pubblico mostrano ai propri tifosi cosa sa fare la propria squadra.

25-11: questo il massimo vantaggio dei russi nel primo quarto, con Poythress. Il Barça non solo non riesce a rientrare mai, nemmeno in un pur valido secondo quarto, ma finisce anche sotto di 22 nel terzo (58-36) sotto la spinta di Pangos e Black.

Saranno dunque almeno due le serie che vedremo concludersi martedì, ed entrambe vedranno protagoniste le grandi big di Spagna, Real Madrid (contro l’Anadolu Efes) e Barcellona. La strada verso Colonia è ancora tutta da scrivere.

ZENIT SAN PIETROBURGO-BARCELLONA 74-61

ZENIT – Rivers 7, Zakharov, Pangos* 22, Fridzon*, Hollins* 11, Thomas* 4, Baron 7, Khvostov, Trushkin, Zubkov, Poythress 12, Black* 11. All. Pascual

BARCELLONA – Davies* 1, Hanga 2, Bolmaro 4, Smits 6, Gasol, Oriola 1, Abrines*, Higgins* 13, Martinez, Kuric 8, Mirotic* 7, Calathes* 19. All. Jasikevicius

Foto: LiveMedia/DPPI/Javier Borrego / LivePhotoSport.it