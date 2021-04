Altri problemi per l’Olimpia Milano in termini di infortuni. Stavolta la vittima è Michael Roll, che è costretto a fermarsi a causa di uno stiramento che il giocatore americano di passaporto tunisino si è procurato nella trasferta di Atene con sconfitta contro il Panathinaikos.

In particolare, Roll ha riportato uno stiramento muscolare alla coscia destra, con terapie di riabilitazione già avviate e rivalutazione da effettuare in due settimane: un’assenza, dunque, nemmeno troppo lunga per il tiratore della squadra di Ettore Messina.

Il giocatore, fino a questo momento, ha una media di 9.6 punti in 18 partite di Serie A, mentre in Eurolega scende a 4.6 con la disputa di 30 incontri. Le sue percentuali da tre, però, restano mortifere: 48.1% in un caso, 40.6% nell’altro.

L’Olimpia sfiderà lunedì l’Openjobmetis Varese in uno strano derby del lunedì di Pasquetta, mentre per quel che riguarda l’Eurolega venerdì 9 ci saranno sia la sfida con l’Anadolu Efes che la probabile definizione del quarto di finale che la squadra di Messina dovrà disputare.

