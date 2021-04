Basket, la FIP blocca il mercato della Fortitudo

La FIP, come riportato oggi in un articolo del Corriere dello Sport, ha bloccato il mercato della Fortitudo Bologna. Questa decisione è dovuta al mancato rispetto, da parte del sodalizio bolognese, dei parametri economici e finanziari e al disequilibrio della situazione patrimoniale del club. La Fortitudo, dal canto suo, con una nota sul suo sito ufficiale ha fatto sapere che il rapporto ricavi-indebitamento dell’ultimo esercizio di bilancio ha registrato una voce al passivo di euro 1.000.000.

Inoltre, sempre stante quanto riportato nella nota in questione, alla richiesta pervenuta nel mese di febbraio 2021 da parte della Com.Te.C di regolarizzare la posizione entro i successivi 30 giorni, Fortitudo Pallacanestro ha risposto con un’immediata comunicazione alla stessa Commissione Tecnica di Controllo, richiedendo la possibilità di un leggero supplemento di tempistica per saldare l’intera cifra. Ad oggi, il Club ha provveduto al versamento di oltre il 50% della cifra richiesta ed è già in programma, in questi giorni, il saldo della parte restante e necessaria per far fronte agli obblighi imposti dalla stessa Com.Te.C.

Tra l’altro, stante quanto riporta il sopraccitato articolo del Corriere dello Sport, gli stipendi ai giocatori e allo staff, che erano stati inizialmente congelati, sono arrivati regolarmente. La Effe, che comunque non rischia penalizzazioni o ulteriori sanzioni, ha tempo fino al 30 aprile per versare i 500mila euro rimasti e sbloccare il mercato.

La situazione, dunque, sembra potersi risolvere. Ricordiamo che, al momento, occupa il decimo posto nella classifica della Serie A di pallacanestro e si trova a soli due punti dalla zona playoff. La Effe, che aveva fatto un mercato importante durante la scorsa estate, ha vissuto una stagione travagliata a causa dei molti infortuni subiti dai suoi giocatori, ma ha ancora tempo per rifarsi.

