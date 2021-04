La partecipazione della Virtus Bologna alla prossima Eurolega dovrà passare per forza dall’EuroCup. Infatti nella giornata di ieri Jordi Bertomeu, CEO di EuroLeague, ha confermato che non verranno concesse wild card alle squadre italiane per partecipare alla massima competizione europea per club.

Sicura della partecipazione, vista la licenza pluriennale, è l’Olimpia Milano, mentre la Virtus dovrà almeno raggiungere la finale di EuroCup (vincerla in caso di qualificazione di Valencia ai playoff) per poter staccare un pass per l’Eurolega 2021-2022.

Queste le parole di Bartomeu: “Ci saranno due wild card, ma non per l’Italia. L’Italia resta un punto di riferimento per noi. La Virtus ha lavorato bene in questi anni e spero continui nel progetto del palazzetto. L’arena è l’elemento fondamentale per garantire la sostenibilità economica. Siamo ottimisti sullo sviluppo dei palazzetti in tutta Europa in tempi ragionevoli”.

Il numero uno dell’Eurolega ha poi confermato che Bayern Monaco e Asvel hanno ricevuto la licenza pluriennale, mentre all’Alba Berlino è stata concessa quella biennale. Le due wild card dovrebbero essere concesse alla Stella Rossa e ad un club della VTB e dunque con ogni probabilità ad una squadra russa.

Credit Ciamillo