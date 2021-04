Basket, i migliori italiani della 29^ giornata di Serie A: Bortolani e Aradoni uomini salvezza, Tonut trascina Venezia

Ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket. Un turno di campionato che ha espresso alcuni verdetti importanti. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani.

Giordano Bortolani: vent’anni e non sentirli. Nella partita più importante della stagione della sua Brescia, il siciliano trascina la Germani al successo in quel di Cremona. Una vittoria che vale l’aritmetica salvezza per i lombardi, guidati dai 23 punti (24 di valutazione) di uno dei giovani più interessanti del panorama cestistico italiano.

Christian Burns: dalla gioventù di Bortolani all’esperienza di uno dei migliori lunghi italiani di questo campionato. Contro Cremona l’ex Milano è importantissimo per la Germani, chiudendo con una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi.

Pietro Aradoni: per la Fortitudo era la partita, quella con la P maiuscola. Uno scontro diretto quello con Cantù che valeva la permanenza in Serie A. Dopo una stagione difficile, Bologna ha ritrovato i suoi leader, che l’hanno guidata ad un successo di vitale importanza per il futuro della Fortitudo. Per la guardia azzurra ci sono 17 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Stefano Tonut: per il premio di miglior giocatore della stagione, la guardia di Venezia ha lanciato da tempo la sua candidatura. Ennesima conferma nella vittoria della Reyer nel derby veneto contro Treviso, con una partita completa sotto ogni voce statistica da 20 punti, 6 rimbalzi e 5 assist (22 di valutazione finale).

Davide Alviti: l’Allianz Pallacanestro Trieste centra il grande obiettivo stagionale, con una qualificazione ai playoff arrivata con una giornata d’anticipo grazie al successo sul campo di Varese. Una regular season ottima, proprio come quella del nativo di Alatri, che contro l’Openjobmetis ha messo a referto 13 punti e 7 rimbalzi.

Credit Ciamillo