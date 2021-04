Basket femminile: Lucca batte Battipaglia ed è salva, Broni forza gara-3 contro Sassari nel primo turno di playout Serie A1

Esiti differenti per le due gare-2 di playout in Serie A1, quelle tra Lucca e Battipaglia e tra Broni e Sassari di scena oggi per determinare i destini delle formazioni impegnate. Andiamo a scoprire quanto accaduto in Toscana e in Lombardia pochi minuti fa.

GESAM GAS E LUCE LUCCA-O.ME.P.S. BRICUP BATTIPAGLIA 68-45

Con il 2-0 nella serie, arriva anche la salvezza per una Gesam Gas e Luce che di peripezie sul campo ne ha vissute diverse nell’arco dell’annata. Sarà costretta a giocare il secondo e decisivo turno di playout la formazione campana, rimasta priva di Hersler e Melgoza per decisione delle stesse e dunque obbligata a schierare diverse giovani del proprio prolifico vivaio. In questo caso le cose per la Gesam Gas si risolvono nel secondo quarto, dopo un primo in cui già Pastrello aveva fatto la voce grossa, grazie al grande contributo del blocco italiano, in quest’occasione spesso più utilizzato anche della coppia Harper-Tunstull, con Jakubcova in panchina solo per onor di firma (postumi di un’infiammazione all’appendice). Il vantaggio supera anche i 30 punti, per Lucca entrano tutte, anche le giovani, e poi è tempo di chiudere la stagione al PalaTagliate.

TOP SCORER

LUCCA – Miccoli 10 (e 10 rimbalzi), Pastrello 10, Orsili e Tunstull 9

BATTIPAGLIA – Seka 16, Bocchetti 8, Mazza 7

PF BRONI 93-DINAMO SASSARI 67-64

Battaglia vera al Palaverde di Broni, dove le biancoverdi si guadagnano la chance di tornare al PalaSerradimigni sabato pomeriggio alle 18:00 per determinare chi finirà qui l’annata e chi invece dovrà proseguirla. Dopo un primo quarto equilibrato, in cui alla coppia Orazzo-Madera risponde Pertile con due triple, il che riporta tutto entro i canoni di un canovaccio che all’intervallo dice 34-31. Togliani, Davis Reimer, Soli, Orazzo e Madera rientrano dagli spogliatoi per firmare il 45-31 in favore delle padrone di casa, un parziale di 11-0 che la Dinamo è costretta ad assorbire. Rimasta a galla con Burke e Calhoun, la squadra ospite prova il rientro negli ultimi minuti con un’ottima Arioli e con Pertile, ma il tiro da tre dell’overtime di Calhoun viene stoppato da Davis Reimer: 1-1 nella serie.

TOP SCORER

BRONI – Madera 17, Orazzo 14, Togliani 13

SASSARI – Burke 20, Pertile 12, Calhoun, Arioli, Fekete 10

Domani, in tema di Serie A1, si giocherà gara-3 tra Virtus Bologna e Allianz Geas Sesto San Giovanni, che definirà l’ultima semifinalista, quella che andrà a scontrarsi con la Reyer Venezia. L’altra semifinale è già nota, ed è Schio-Ragusa.

