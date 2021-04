Entrare nelle alte sfere della pallacanestro europea diventa compito sempre più arduo. Questo è quel che, in sostanza, emerge dal comunicato da poco rilasciato da Euroleague Basketball in merito al nuovo format dell’EuroCup a partire dalla stagione 2021-2022. Viene infatti ampliato il sistema delle licenze triennali, lasciando soltanto una fetta residuale a quelle annuali derivanti dalle leghe nazionali.

Di seguito, in breve, le modifiche al format su cui si sono trovati d’accordo 13 club che hanno partecipato alla competizione in questa stagione: il tutto è ancora a livello di proposte, ma il format è già stato posto sotto revisione dal board esecutivo degli shareholders ECA, che in un successivo meeting discuteranno l’approvazione di quanto segue.

Le squadre partecipanti saranno 20: un massimo di 16 con licenze triennali, per promuovere la stabilità e la pianificazione a lungo termine, e un minimo di 4 con wild card o sulla base del piazzamento nella stagione nel proprio campionato di appartenenza.

Il format della competizione si svilupperà su due fasi. Nella prima vedremo 2 gruppi da 10 squadre, in formato andata e ritorno. 8 squadre per girone si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta. C’è di più: ottavi, quarti, semifinali e finale si disputeranno tutti su gara secca. La squadra campione e quella finalista andranno in Eurolega secondo le regole attualmente in vigore. Si partirà a fine ottobre 2021 e finirà tra metà e fine maggio 2022.

In termini di governance, il board di EuroCup continuerà a discutere sulle strategie legate alla competizione, i club avranno una maggiore integrazione con Euroleague Basketball, che creerà un framework collaborativo che includerà tutti i partecipanti alle sue due competizioni.

Credit: Ciamillo