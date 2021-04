La Virtus Bologna è vicina a conquistare la finale dell’EuroCup 2020-2021, un risultato che potrebbe permettere alla squadra di Djordjevic di qualificarsi per la prossima Eurolega. Prima di festeggiare questi traguardi, però, la Virtus deve ancora giocare una gara-2 importantissima a Kazan, con lo Unics che ieri ha fatto soffrire Bologna al termine di una gara-1 veramente combattuta e che si è decisa solo nel finale.

Queste le parole di coach Djordjevic da Sportando: “E’ stata una partita dura. Non siamo sorpresi da quel che abbiamo visto in campo. Kazan è squadra di esperienza, sapevano cosa cercare da questa partita. Avevano cancellato la loro partita in campionato e hanno messo pressione ed energia per 40 minuti. Noi abbiamo risposto molto bene per quasi tutta la partita. Abbiamo avuto un momento di down nel terzo quarto, quando sono rientrati. Ci siamo concentrati sulla difesa, negando loro i secondi tiri e siamo riusciti a indirizzare la partita”.

La Virtus volerà ora in Russia e sarà una trasferta atipica per Bologna, visto che a Kazan saranno presenti i tifosi di casa: “E’ solo la prima partita, ora andremo in Russia dove ci saranno i tifosi. Sarà bello per noi giocare davanti al pubblico e vedremo come andrà”.

Il grande protagonista della partita di ieri è stato senza alcun dubbio Milos Teodosic: “È stata una partita difficile contro una grande squadra. Hanno mostrato carattere, è stata una partita molto dura per noi e stasera abbiamo speso molte energie. Siamo 1-0, è buon risultato, ma dobbiamo fare un’altra vittoria. Abbiamo tre giorni fino alla prossima partita, quindi dobbiamo recuperare, riposare e andare a Kazan concentrati e mentalmente pronti per un’altra partita difficile in Russia”.

Credit Ciamillo