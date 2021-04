Basket, Champions League 2021: Sassari perde ancora, netto successo del Nymburk

Quinta sconfitta su cinque partite per il Banco di Sardegna Sassari nei playoff della Champions League 2021 di basket. Netto ko quello subito dai ragazzi di Pozzecco in casa contro l’ERA Nymburk in un match che non aveva più nulla da dire per i sardi.

Parte subito con il piede sull’acceleratore il Nymburk, che nei primi due minuti trova due canestri dalla lunga distanza di Tuma e mette a segno un parziale di 2-10. Prova a reagire Sassari con una tripla di Marco Spissu, mentre quasi a metà quarto è Eimantas Bendzius a riportare i padroni di casa a -4. Ma è solo una flebile speranza, perché le due triple di Prewitt riportano gli ospiti in doppia cifra e si va al primo stop con il Nymburk avanti 19-32.

Prova a dare una scossa a Sassari Filip Kruslin da oltre l’arco a inizio secondo quarto, ma subito gli ospiti piazzano un nuovo parziale di 8-0 e scappano via. Il Nymburk viaggia ora con quasi 20 punti di vantaggio e i ragazzi di Gianmarco Pozzecco non riescono a rientrare in partita. Una canestro di Eimantas Bendzius riporta i padroni di casa a -14, ma gli ospiti non abbassano il ritmo e si chiude il primo tempo sul 36-54.

Come nel periodo precedente, anche il secondo tempo inizia con Sassari che prova a ricucire il distacco, ma ancora una volta il Nymburk risponde immediatamente e la tripla di Hayden Dalton vale il +22, massimo vantaggio per gli ospiti. Ancora una canestro da oltre l’arco di Dalton porta il risultato sul 40-66, con il match ormai chiuso. Si va così all’ultimo stop con il Nymburk avanti 52-73.

Garbage time, dunque, nel quarto quarto che chiude il match sul 73-91. Individualmente, top scorer Omar Prewitt con 21 punti, seguito da Hayden Dalton con 17, con cinque giocatori del Nymburk in doppia cifra, mentre per Sassari spiccano i 15 punti di Eimantas Bendzius e i 13 di Kaspar Treier.

