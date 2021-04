Basket: Brindisi, ancora un rinvio per le partite contro Dinamo Sassari e Trento

Continua la vicenda legata ai casi di Covid-19 dell’Happy Casa Brindisi, al relativo isolamento imposto dall’ATS locale che è stato prolungato e alle due partite da recuperare degli uomini di Frank Vitucci, quelle contro la Dinamo Sassari e contro Trento.

In particolare, il recupero con il Banco di Sardegna previsto al PalaPentassuglia per domenica 2 maggio sarà invece recuperato mercoledì 5 alle ore 20:30, e dunque tre giorni più in là rispetto a quanto originariamente indicato.

La data appena citata era anche quella del recupero contro la Dolomiti Energia Trentino, ma a causa delle modifiche questo incontro si giocherà venerdì 7, sempre alle ore 20:30, alla BLM Group Arena.

Rimane confermata l’ultima giornata lunedì 10 maggio, con orario che si presume essere quello delle 20:30 a meno di diversa comunicazione dalla Lega Basket Serie A. La quale, nel frattempo, sta cercando una soluzione per i playoff qualora l’Olimpia Milano si qualifichi per le Final Four di Colonia dal 28 al 30 maggio. Il problema è soprattutto uno: per bocca della FIBA, non si può chiudere dopo il 17 giugno. Ci sono i Preolimpici.

Credit: Ciamillo