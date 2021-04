Basket, 26ma giornata Serie A 2021: Brindisi nuova capolista. Milano sconfitta e raggiunta anche dalla Virtus Bologna

La Happy Casa Brindisi è la nuova capolista della 26ma giornata della Serie A di basket. I pugliesi hanno sconfitto nel big match l’Olimpia Milano, raggiungendola in classifica. In realtà c’è un terzetto in vetta a 36 punti con la Virtus Bologna insieme ad Happy Casa ed Armani Exchange, ma per via degli scontri diretti è proprio Brindisi (che ha anche una partita in meno rispetto a Milano e due rispetto a Bologna) ad essere al comando della classifica.

Strepitosa vittoria di Brindisi, che riesce ad andare oltre le positività al Covid-19 delle ultime ore. I pugliesi battono ancora Milano in questa stagione, imponendosi per 80-71 al termine di una partita che la Happy Casa ha sempre controllato. I padroni di casa hanno sempre respinto ogni assalto di Milano, arrivata più volte anche sul -1, ma senza riuscire mai a sorpassare gli avversari. Grande prova di Derek Willis, che ha messo a referto 17 punti, con Brindisi trascinata anche dai 15 di Bostic e dai 13 di Raphael Gaspardo. A Milano non è bastato Sergio Rodriguez da 23 punti e soprattutto con 7/10 da tre.

Tutto facile per la Virtus Bologna, che supera in casa nell’altro posticipo l’Allianz Pallacanestro Trieste per 81-67 in un altro match che ha visto la squadra di casa sempre avanti ed in controllo. Trieste ha provato a rimanere attaccata al match, ma alla fine la Virtus ha fatto valere la sua maggior forza, nonostante le assenze di Teodosic e Belinelli. Una vittoria che può dare morale in vista dell’importantissima sfida di mercoledì contro l’Unics Kazan, che vale la finale di EuroCup e, probabilmente, un posto nella prossima Eurolega. Awudu Abass e Josh Adams sono i mattatori del match, rispettivamente con 17 e 16 punti, e sono anche gli unici giocatori in doppia cifra per Bologna. Per Trieste il migliore è Myke Henry, con 15, buona partita anche di Matte De Ros, con 11.

Credit: Ciamillo