ATP Monaco 2021, Stefano Travaglia nel tabellone principale. Alexander Zverev testa di serie n.1

Dal 26 aprile e 2 maggio la terra rossa di Monaco di Baviera sarà teatro del BMW Open, torneo di grande tradizione che caratterizza la stagione sulla terra rossa del tennis. Visto il fitto calendario e le concomitanze con tanti altri tornei, sono arrivati dei forfait, tra cui quelli di Lorenzo Sonego e di Jannik Sinner.

Per questo motivo, sarà il solo Stefano Travaglia a rappresentare il Bel Paese in questa settimana sul rosso tedesco. L’azzurro inizierà il proprio percorso contro l’americano Sebastian Korda, grande protagonista a Miami e giocatore di grande talento da osservare con attenzione. Per il tennista azzurro sarà importante vincere anche per porre fine a una serie di risultati negativi nelle ultime uscite.

Testa di serie n.1 del torneo sarà Alexander Zverev. Il n.6 del mondo, eliminato negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo dal belga David Goffin, andrà a caccia di punti, desideroso di arrivare pronto all’appuntamento principale di questa fase della stagione, ovvero il Roland Garros.

Da osservare con attenzione anche il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.2), semifinalista a Montecarlo e in grande confidenza con questa superficie. Come Zverev, anch’egli comincerà la propria avventura in terra teutonica dal secondo turno.

Di seguito il tabellone principale:

IL TABELLONE ATP MONACO 2021

(1) Zverev, Alexander GER vs Bye

Qualifier vs (WC) Marterer, Maximilian GER

Ruusuvuori, Emil FIN vs Kwon, Soonwoo KOR

Qualifier vs (6) Lajovic, Dusan SRB

(4) Krajinovic, Filip SRB vs Bye

(SE) Daniel, Taro JPN vs (WC) Hanfmann, Yannick GER

Koepfer, Dominik GER vs (WC) Kohlschreiber, Philipp GER

Qualifier vs (7) Struff, Jan-Lennard GER

(5) Basilashvili, Nikoloz GEO vs Monteiro, Thiago BRA

Travaglia, Stefano ITA vs Korda, Sebastian USA

Qualifier vs Coria, Federico ARG

Bye vs (3) Karatsev, Aslan RUS

(8) Millman, John AUS vs Popyrin, Alexei AUS

Pella, Guido ARG vs Gerasimov, Egor BLR

Cuevas, Pablo URU vs Sandgren, Tennys USA

Bye vs (2) Ruud, Casper NOR

Foto: LaPresse