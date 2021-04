ATP Marbella, Fognini-Munar: programma, orario, tv, streaming

Fabio Fognini affronterà Jaume Munar al secondo turno del torneo ATP 250 di Marbella. Il tennista italiano farà il proprio esordio sulla terra battuta spagnola dopo aver beneficiato di bye al primo turno e incrocerà il padrone di casa, reduce dal successo in due set sullo svizzero Henri Laaksonen. L’appuntamento è per giovedì 8 aprile, nel primissimo pomeriggio: attorno alle ore 14.00, subito dopo la contesa tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il bielorusso Ilya Ivashka, in programma a partire dalle ore 12.00 sul campo centrale.

Il 33enne ligure, attuale numero 18 del ranking ATP, incrocerà la racchetta col numero 95 al mondo, che domenica ha perso la finale del Challenger di Marbella contro il nostro Gianluca Mage. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’insidioso iberico. Ci sono un paio di precedenti tra i due giocatori. risalgono entrambi al 2019: Fognini vinse all’esordio agli Australian Open, Munar gli restituì il favore a Buenos Aires.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Fabio Fognini-Jaume Munar, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Marbella. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOGNINI-MUNAR, OTTAVO ATP CAGLIARI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 8 APRILE:

13.30/14.00 (circa) Fabio Fognini vs Jaume Munar

Secondo incontro dopo Alejandro Davidovich Fokina vs Ilya Ivashka, che inizierà alle ore 12.00.

FOGNINI-MUNAR: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis (attenzione alla possibile sovrapposizione col match Musetti-Evans a Cagliari).

Diretta streaming su supertennis.tv (attenzione alla possibile sovrapposizione col match Musetti-Evans a Cagliari).

Diretta streaming su Tennis TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse