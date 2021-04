ATP Marbella 2021, i risultati del 5 aprile. Avanzano Federico Delbonis e Ricardas Berankis

Sulla terra battuta iberica scatta oggi il primo turno del singolare maschile del torneo Andalucia Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si completerà domani. I quattro vincitori odierni vanno agli ottavi raggiungendo le prime quattro teste di serie, che usufruivano di un bye.

Giornata caratterizzata da match molto combattuti, tanto che l’unica sfida a finire in due set è quella in cui l’argentino Federico Delbonis batte lo spagnolo Roberto Carballés Baena con lo score di 7-5 6-1. Successo in rimonta invece per lo slovacco Norbert Gombos, che supera l’argentino Juan Ignacio Londero per 6-7 6-1 6-3.

Vittorie in tre set, ma senza rimonte concretizzatesi, negli altri due incontri: il sudcoreano Soon Woo Kwon batte il danese Holger Vitus Nodskov Rune per 6-3 3-6 7-6, mentre il lituano Ricardas Berankis supera il francese Lucas Pouille con lo score di 6-4 6-7 7-5.

ATP 250 MARBELLA – RISULTATI 5 APRILE (SINGOLARE)

Soon Woo Kwon batte Holger Vitus Nodskov Rune 6-3 3-6 7-6

Ricardas Berankis batte Lucas Pouille 6-4 6-7 7-5

Norbert Gombos batte Juan Ignacio Londero 6-7 6-1 6-3

Federico Delbonis batte Roberto Carballés Baena 7-5 6-1

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events