ATP Marbella 2021, Carlos Alcaraz si ferma in semifinale, Munar vittorioso. In Finale sfida contro Carreño Busta

Giornata di semifinali nel torneo ATP di Marbella (Spagna) e match di un certo rilievo tenutisi sulla terra battuta spagnola. Partite in cui i padroni di casa hanno monopolizzato la scena e che tanto hanno detto.

In primis, si è interrotta nel penultimo atto la cavalcata vincente del talentuoso classe 2003 Carlos Alcaraz. Il giovane iberico, che ha regalato perle di non poco conto nei confronti precedenti, si è arreso al connazionale Jaume Munar (n.95 del mondo) sullo score di 7-6 (4) 6-4 in 1 ora e 56 minuti.

Munar, che nel suo percorso aveva sconfitto piuttosto nettamente il nostro Fabio Fognini, ha dato conferme di godere di un ottimo stato di forma, esprimendo un tennis solido al cospetto di un avversario pericoloso ma inesperto. Tuttavia, l’impressione destata da Alcaraz rimane e si è opportunamente preso nota.

Il n.95 del ranking, dunque, se la vedrà in Finale contro il n.15 ATP Pablo Carreño Busta, impostosi al termine di un palpitante incontro con Albert Ramos-Vinolas, prossimo avversario a Montecarlo di Jannik Sinner. In quest’altro derby spagnolo, il più quotato Carreño l’ha spuntata per 6-1 3-6 7-6 (5), recuperando un break di ritardo nel terzo parziale. Con grinta e determinazione, quindi, il semifinalista degli US Open 2020 ha fatto valere la sua regolarità.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events