ATP Marbella 2021: Fabio Fognini, tabellone a tinte spagnole. Mager con Kukushkin, forfait di Alexander Zverev

Assieme al tabellone dell’ATP 250 di Marbella, in Spagna, arriva anche un’altra certezza: nonostante la wild card che era stata riservata appositamente per lui, Alexander Zverev non ci sarà. Il tedesco, sconfitto all’esordio dal finlandese Emil Ruusuvuori in quel di Miami, rinvia così il proprio ritorno in campo e obbliga l’organizzazione a girare l’invito al giovane spagnolo Carlos Alcaraz, che già era sul posto perché iscritto alle qualificazioni.

Due gli italiani al via, con Fabio Fognini anch’egli beneficiario di una wild card. Per il ligure bye al primo turno, poi tantissima Spagna nel destino eventuale: Jaume Munar al secondo turno, Alejandro Davidovich Fokina nel suo spot di quarti di finale e Feliciano Lopez in quello di semifinale, anche se in questo senso appare maggiormente favorito il norvegese Casper Ruud.

Quest’ultimo potrebbe essere l’avversario di Gianluca Mager, che è già sul posto per il Challenger in cui è in finale (con questo risultato, fra l’altro, fa diventare 10 gli italiani nei primi 100 del ranking ATP). Prima, però, il sanremese deve sconfiggere il non certo semplice kazako Mikhail Kukushkin, con cui ha già perso a Caltanissetta, a livello Challenger, nel 2017.

Guida, dopo il forfait di Zverev (e quello, ovvio, di Rublev ventiquattr’ore prima) il tabellone lo spagnolo Pablo Carreño Busta, che sembra davvero avere vita facile almeno fino alla semifinale, dove ci sarebbero parecchi giocatori in grado di infastidire il numero 15 del mondo e 3 di Spagna.

ATP 250 MARBELLA: IL TABELLONE

Carreño Busta (ESP) (1)-Bye

Qualificato-Qualificato

Bagnis (ARG)-Cerundolo (ARG)

Rune (DEN) (WC)-Kwon (KOR) (7)

Ramos-Viñolas (ESP) (4)-Bye

Pouille (FRA)-Berankis (LTU)

Gombos (SVK)-Londero (ARG)

Carballes Baena (ESP)-Delbonis (ARG) (8)

Lopez (ESP) (6)-Daniel (JPN)

Qualificato-Alcaraz (ESP) (WC)

Kukushkin (KAZ)-Mager (ITA)

Bye-Ruud (NOR) (3)

Davidovich Fokina (ESP) (5)-Dzumhur (BIH)

Ivashka (BLR)-Martinez (ESP)

Qualificato-Munar (ESP)

Bye-Fognini (ITA) (2)

Foto: LaPresse