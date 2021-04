ATP Estoril 2021, Marin Cilic e Kevin Anderson ai quarti di finale, Marco Cecchinato eliminato

E’ calato il sipario su questa giornata di incontri nell’ATP di Estoril (Portogallo). La pioggia ha condizionato l’incedere dei match, ma alla fine della fiera è stato possibile portare a casa tutto quello che era previsto sulla terra rossa lusitana.

Missione compiuta per Marin Cilic e Kevin Anderson. Il vincitore degli US Open 2014, un po’ come aveva fatto nel turno precedente contro il talentuoso spagnolo Carlos Alcaraz, si è imposto in rimonta contro il padrone di casa Nuno Borges (n.331 ATP): 6-7 (5) 6-4 6-4 lo score in favore del croato (n.42 del ranking e testa di serie n.6).

Il prossimo avversario nei quarti sarà proprio Anderson, che contrariamente alle previsioni non ha affrontato il giapponese Kei Nishikori per il forfait di quest’ultimo a causa di un problema fisico. L’ex top-10 ha quindi regolato in due frazioni (6-3 7-6 (4)) il lucky loser iberico Roberto Carballes Baena (n.93 del mondo), facendo la differenza con la sua maggior potenza da fondo.

Tutto facile per l’altro spagnolo Alejandro Davidovich Fokina: il n.48 ATP ha letteralmente dominato il match che lo vedeva opposto al francese Jeremy Chardy (n.51 ATP) e il 6-1 6-2 in 56′ lo sta a dimostrare. L’iberico, quindi, nel prossimo round affronterà l’altro transalpino Ugo Humbert (n.31 ATP) che ha superato in tre set un buon Marco Cecchinato per 6-4 3-6 6-3.

Foto: LaPresse