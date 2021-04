ATP Cagliari 2021: orari 6 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Si completano oggi i match del primo turno nel ATP di Cagliari. Tanti gli azzurri a scendere in campo in questo martedì e tra questi Lorenzo Musetti, che farà il suo esordio contro l’austriaco Dennis Novak. Attesa anche per il derby italiano tra Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano e per la sfida di Stefano Travaglia con il francese Gilles Simon. Ci sarà anche il ritorno di Matteo Berrettini, che giocherà in doppio insieme al fratello Jacopo contro la coppia Pella/Duran.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della seconda giornata dell’ATP di Cagliari. Le partite saranno in diretta televisiva su Sky Sport Uno HD e SuperTennis HD ed in diretta streaming su SkyGo, NOW TV, sito Supertennis. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA 6 APRILE ATP 250 CAGLIARI

Campo Centrale – Dalle ore 11:00 R32 Federico Coria VS (6) John Millman A seguire R32 Lorenzo Musetti VS Dennis Novak A seguire R32 Marco Cecchinato VS (WC) Thomas Fabbiano Non prima delle ore 17.00 R32 Gilles Simon VS Stefano Travaglia A seguire R16 Guillermo Duran

Guido Pella VS (WC) Jacopo Berrettini Matteo Berrettini

Campo 14 Starts – Dalle ore 11:00 R32 Joao Sousa VS (5) Jan-Lennard Struff A seguire R32 (Q) Marc-Andrea Huesler VS (Q) Liam Broady A seguire R32 (Q) Sumit Nagal VS (Q) Jozef Kovalik A seguire R32 Andrej Martin VS Jiri Vesely

Campo 2 – Dalle ore 11:00 R16 (1) Marcelo Melo

Jean-Julien Rojer VS Lorenzo Sonego

Andrea Vavassori A seguire R16 (WC) Andrea Pellegrino

Giulio Zeppieri VS Nikoloz Basilashvili

Andre Begemann Non prima delle ore 14.30 R16 (PR) Roman Jebavy

Igor Zelenay VS Taylor Fritz

Tommy Paul

COME VEDERE ATP CAGLIARI 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta televisiva Sky Sport Uno HD (201), SuperTennis HD

Diretta streaming SkyGo, NowTV, sito SuperTennis

Diretta Testuale: OA Sport (match di Musetti)

FOTO: LaPresse